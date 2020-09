Trump, a la ofensiva: su ‘guerra’ con los militares

El presidente Donald Trump ha estado a la defensiva desde la publicación de un artículo en la revista The Atlantic que alegaba, entre otras cosas, que usó lenguaje despectivo refiriéndose a los soldados estadounidenses caídos.

Si bien Trump ha negado enérgicamente ese informe, CNN lo ha confirmado en gran medida, al igual que Fox News, The Associated Press, The New York Times y en parte, The Washington Post.

Obviamente, no sabemos qué efecto, si es que tiene alguno, tendrán estas historias en la campaña de 2020 y en las posibilidades de Trump de ganar un segundo mandato.

Lo que sí sabemos es que Trump depende de miembros militares activos y veteranos como base de apoyo, y cualquier degradación de ese respaldo es una mala noticia de cara a su reelección.

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que esté todo perdido para Trump. De hecho, su campaña floreció en 2016 incluso después de decir que el entonces senador de Arizona, John McCain, exprisionero de guerra, “no era un héroe”, insinuando que quienes se dejan atrapar son dignos de desprecio. Aún así, ganó una mayor proporción del voto en las primarias de miembros militares activos y exmilitares que de otros votantes republicanos. Además, Trump puede agradecer a los veteranos su victoria de 2016 sobre Hillary Clinton al obtener el voto de veteranos y miembros militares activos por un margen de 27 puntos sobre la candidata demócrata.

el voto militar

Sin embargo, en esta ocasión no se puede descartar que el descontento actual, suponga un gran problema para Trump porque los militares representan aproximadamente el 12% de los votantes. Un vistazo a los estados indecisos revela cuán fundamental es este bloque. Trump ganó los seis estados más reñidos: Arizona, Florida, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin por menos de 4 puntos cada uno. Sin ganar al menos algunos de estos estados, Trump hoy no sería presidente.

El magnate perdió entre aquellos que no eran votantes activos o veteranos en cada uno de estos seis estados. Aún así, no será fácil para Biden obtener el apoyo militar que respalda a Trump, a pesar de que su hijo Beau sirvió en Irak.

Es, por lo tanto, absolutamente factible que la controversia actual no mueva la aguja del termómetro militar.

cada minuto cuenta

Las elecciones de 2020 han sido las más estables registradas en términos de intención de voto a lo largo de la campaña y Trump ha perdido un tiempo precioso en una historia que no le favorece. El presidente está por debajo en las encuestas nacionales y en los estados indecisos, y la realidad es que los votantes no les acaba de gustar Trump. Por esa razón, su mejor baza probablemente sea conseguir que se le preste atención negativa a su rival Biden.

Mientras tanto, el reloj de la campaña avanza. Trump está enfrascado en deshacer el nudo de los últimos escándalos y no tiene capacidad para recuperar el tiempo perdido.

ofensiva versus defensa

Trump y sus funcionarios de la Administración actuaron rápidamente para contrarrestar el informe de The Atlantic. “Es una historia falsa y es una vergüenza que se les permita hacerlo”, dijo el presidente.

Es, sin duda, una situación espinosa para Trump, quien desde el inicio de su presidencia se ha rodeado de militares y se ha jactado de “reconstruir” las Fuerzas Armadas. Expertos y exaltos cargos militares dicen que el artículo es peligroso, no solo por el riesgo de perder votantes vinculados a las Fuerzas Armadas, sino también por alejar a una pequeña porción de votantes indecisos que veneran a las tropas y a los veteranos.

“Existe un aprecio generalizado por las mujeres y hombres jóvenes en el ejército”, dijo el general retirado Ben Hodges, según publicó CNN, que se desempeñó como comandante general del Ejército de EE. UU. “El problema es que hay muchas cosas que el presidente ha hecho o dicho que lo hacen vulnerable a acusaciones como esta”, concluyó.

erosión previa del apoyo militar

Otros casos que ocurrieron antes de que se publicara el artículo ya produjeron una “erosión del apoyo” entre los miembros del servicio y los veteranos, dijo el almirante retirado James Stavridis, excomandante del Comando Europeo de EE. UU. y amigo del exsecretario de Defensa Jim Mattis y John Kelly, exjefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca.

Durante su primera campaña Trump provocó indignación cuando llamó al difunto senador. John McCain, que fue capturado y torturado por las fuerzas norvietnamitas durante la guerra de Vietnam, un “perdedor”.

Más recientemente, varios generales retirados prominentes, incluido Mattis, reprendieron a Trump por amenazar con desplegar tropas en servicio activo en ciudades estadounidenses para sofocar los disturbios civiles. “Donald Trump es el primer presidente en mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera pretende intentarlo. En cambio, trata de dividirnos” ,escribió Mattis en ese momento.

Desde entonces, Trump ha impulsado otros temas de la agenda que son impopulares entre los miembros del servicio y los veteranos, incluido el derribo de los planes para prohibir la bandera confederada en las instalaciones militares y el rechazo de un movimiento para cambiar el nombre de las bases que honran a los líderes confederados.

El presidente también ha enfrentado críticas a lo largo de estos años por utilizar al ejército como apoyo político, en particular sus propuestas para grandes desfiles militares en Washington, DC, y su uso del Salón de los Héroes del Pentágono para firmar una controvertida prohibición de viajar a los musulmanes.

apoyo menguante

Una reciente encuesta voluntaria de lectores de Military Times mostró una disminución continua en la popularidad de Trump entre los miembros del servicio activo y una preferencia creciente por el exvicepresidente Joe Biden en las próximas elecciones. Los civiles que admiran a los militares son clave para su reelección. Los estados que están en juego en este ciclo, incluidos Texas,

Florida y Carolina del Norte, también albergan un gran número de familias militares y veteranos.

La disminución en el apoyo a Trump entre esa cohorte también refleja la oposición a las iniciativas del presidente de retirarse de las alianzas internacionales y retirar las tropas de Alemania y Oriente Medio.

‘the Atlantic’

Según The Atlantic, Trump canceló una visita planificada al cementerio estadounidense Aisne-Marne cerca de París en 2018 por preocupaciones de que el mal tiempo arruinara su peinado y porque no creía que fuera importante honrar a los estadounidenses muertos en la guerra.

La historia también relata un incidente en el que Trump, mientras estaba de pie junto a la tumba de Robert Kelly, hijo del general retirado, John Kelly, en el cementerio nacional de Arlington el Día de los caídos en 2017, supuestamente se dirigió a su entonces secretario de Seguridad Nacional y le dijo: “No lo entiendo. ¿Qué ganaron ellos?”.

Un exfuncionario de la Casa Blanca dijo que si bien nunca escuchó a Trump decir nada despectivo sobre las tropas, en las llamadas telefónicas el presidente a menudo “cuestionaba profundamente el propósito de los despliegues en el extranjero”.

Sin embargo, otros excargos de Defensa de alto rango de la era Trump atacaron con vehemencia los comentarios reportados. “Ninguna persona que llame perdedores a nuestros hombres y mujeres en servicio caídos o que se avergüence de nuestros veteranos heridos debería ocupar un cargo electivo y mucho menos ser el presidente de los Estados Unidos”, dijo Mick Mulroy, un infante de marina retirado que fue subsecretario adjunto de la política de Defensa para Oriente Medio hasta el año pasado. Mulroy señaló que no sabía si las acusaciones eran ciertas, según la revista Military Times. “Estoy disgustado por las palabras y acciones del presidente. No tengo ningún conocimiento de primera mano de los incidentes reportados, pero me parecen verdaderos debido a los informes anteriores y las cosas que Trump ha dicho”, dijo el coronel retirado del Cuerpo de Marines Dave Lapan, quien anteriormente fue portavoz del Departamento de Defensa y Seguridad Nacional. Si bien no es nuevo para los militares actuales o anteriores expresar su indignación por un comentario o decisión de Trump ( se alinearon para criticar su retirada de Siria y abandonar a los aliados kurdos, su decisión de restaurar la insignia de un ex SEAL de la Marina acusado de crímenes de guerra y sus repetidos insultos a un oficial del Ejército que testificó en su contra durante el juicio político), lo que es diferente en esta nueva ronda es la proximidad a las elecciones.

En una clara señal de preocupación en la Casa Blanca, después de que se conociera la noticia de que el Pentágono había ordenado el cierre de la publicación Stars and Stripes, Trump tuiteó que Estados Unidos no recortará fondos bajo su supervisión. “¡Seguirá siendo una maravillosa fuente de información para nuestro Gran Ejército!” tuiteó Trump. Pero el daño entre los militares y los veteranos puede que ya esté hecho. Los veteranos están divididos sobre los informes que Trump despreció a los militares hacia los militares, con algunos miembros del servicio molestos por los comentarios y otros cuestionando si sucedieron. Las familias de militares apoyaron ampliamente a Trump en las elecciones de 2016, y una encuesta del Pew Research Center de veteranos realizada en junio de 2019 encontró en general que los veteranos apoyaban más a Trump que el público en general. La cuestión es si ese apoyo continúa este año.