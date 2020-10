Laura Fuentes (Podemos): “Gracias a los gobiernos de progreso no va a haber recortes; habrá inversión”

Lleva la juventud por bandera, no hay duda. Y se ha puesto al frente de Podemos en Canarias. Laura Fuentes Vega (Los Realejos, 1990) asume una responsabilidad más en su meteórica carrera política, en la que ha pasado de ser asesora para el grupo parlamentario de la formación morada a liderar la Dirección General de Juventud en el Gobierno regional y, tras unas primarias llenas de extrañeza y anhelo debido a la pandemia, coge el testigo de Noemí Santana, en el sexto año de existencia del partido. Por delante, una crisis económica y social de dimensiones aún por determinar, para la que la Comunidad Autónoma aplica una fórmula muy particular, sin recurrir al endeudamiento y cimentando las nuevas cuentas en lo social.

-¿Cómo afronta su nueva etapa al frente de Podemos?

“Nuestro equipo empieza con mucha motivación y ganas, pero también con mucho trabajo pendiente. Creemos que, tras estas primarias, que han sido muy intensas por la situación sanitaria, nos toca reconstruir, casi, Podemos Canarias. Tenemos de aquí a diciembre para dotar de estructura, a nivel municipal e insular, a todos los círculos, y celebraremos primarias presenciales si el COVID nos deja; un proceso por el cual se elegirá a las 12 personas que faltan en el Consejo Autonómico de los diferentes círculos. Además, tenemos cerca de 900 militantes y aspiramos a subir de los mil”.

-No parece casualidad que la primera reunión la celebren en Lanzarote. Este año es el centenario de César Manrique…

“Para nosotros es importante centrarnos mucho en las zonas rurales y en las islas no capitalinas, donde no siempre hemos puesto toda la carne en el asador. Y ha sido la primera vez en nuestros seis años de historia que el Consejo Autonómico se hace en una isla no capitalina. Nos hemos ido a Lanzarote, donde además estamos en la oposición, haciendo un trabajo duro con la sociedad civil e intentando que las políticas sean menos conservadoras y se parezcan más a lo que hacemos en el resto de espacios. Nos gustaría afianzar lazos con los compañeros de otras islas para generar estructura y cohesión. Queremos mimar y cuidar a islas que, hasta ahora, se quedaban relegadas a escuchar lo que pasaba en Gran Canaria o Tenerife; eso ya no nos va a pasar. De hecho, los próximos congresos serán en zonas rurales, y nuestra próxima isla será La Palma”.

-Han sido unas primarias del todo atípicas por la pandemia…

“Pues sí que han sido atípicas, porque antes podíamos coger un avión y hacer asambleas insulares en los diferentes municipios y esta vez era muy complicado; como mucho estábamos 10 personas. Por eso optamos por la vía más de moda, que son las redes sociales, presentándonos en la página de la candidatura y haciendo mucho hincapié en algunas de nuestras propuestas, como el espacio de debate que hemos llamado Tagoror, para tratar cuestiones tan importantes y que crean tanta controversia y contradicción como pueden ser los trenes de Tenerife o la aprobación de los presupuestos de cara a final de año”.

-¿Cómo va a coser el partido, crear lazos con quienes formaron parte de otra candidatura?

“Mantengo lo mismo que dije el día uno que me presenté: para mí en Podemos no sobra nadie, sobre todo quien quiera venir a trabajar. Nosotros tenemos ese profundo convencimiento, porque la gente está harta de escuchar líos y peleas en los medios de comunicación. Para nosotros esto es un punto y aparte, y ahora, si salimos en las noticias, queremos que sea por los avances que conseguimos para la gente”.

-¿Se plantean cambios en el Gobierno de Canarias?

“No habrá cambios en ningún espacio, ni de gobierno ni de otros pactos políticos, porque esto es un equipo. Hay que volver a acercar a gente que se desencantó, incluso hacer una labor con compañeros que están en el Estado, como Alberto Rodríguez o Vicky Rosell, para que puedan compartir todo lo que hacen con la militancia”.

-¿Les gusta la configuración final del Plan Reactiva?

“Creo que es un plan ambicioso que, quizás, si lo hubiera redactado únicamente Podemos, sería un paso más, pero que ha logrado aunar a diferentes sectores sociales y políticos. Eso a mí me parece un logro. En estos tiempos no se puede hacer política desde el enrocamiento. Ahora lo que toca es ejecutar y gestionar el dinero, el personal, para que las ayudas y las propuestas que el Plan incluye lleguen a la gente. Lo importante no es tanto la letra, sino que realmente los diferentes sectores profesionales y la gente de a pie pueda ver que esas políticas, que en lo escrito son muy bonitas, después realmente son posibles de llevar a cabo”.

-¿Qué expectativas tienen sobre los presupuestos de 2021?

“La salida de esta crisis no se parece en nada a la anterior porque el Gobierno es distinto, y gracias a que hay un gobierno de progreso en el Estado y también en Canarias, no va a haber austeridad ni recortes, sino al contrario: inversión pública y cuidar, por fin, nuestra Sanidad, Empleo, Educación…públicas. A nosotros no nos van a encontrar siguiendo por el camino del sol, la playa, el cemento y el piche, ni por un camino de privatizar; cosas a las que estábamos acostumbrados con la derecha y con los momentos más conservadores que se han vivido con Coalición Canaria. Si seguimos dependiendo únicamente del turismo no va a haber salida para la mayoría de la población, que depende del sector servicios”.