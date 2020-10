Santi Lemus: “La Academia nace no solo para trabajar con la jugadora de fútbol, sino también con la persona”

La UDG Tenerife, como referente del fútbol femenino canario, siempre ha apostado de forma decidida por el impulso de las jugadoras de nuestro archipiélago. Cada temporada ha crecido dando pasos en ese sentido, para que el talento de nuestras islas tenga el mayor número de oportunidades posibles para desarrollarse de forma correcta. Tras el ascenso a Primera División del primer equipo, se creó la UDG Tenerife B que compite en la Reto Iberdrola y es el escaparate perfecto para las jugadoras más jóvenes de Canarias. Esta temporada, junto a la Academia UDG Tenerife Mutua Tinerfeña que se pondrá en marcha el próximo mes de noviembre, también se estrena el equipo C, que competirá en Primera Nacional. DIARIO DE AVISOS habló con el Director de la Academia de la UDG Tenerife, Santi Lemus.

-¿Cómo surgió la Academia de la UDG Tenerife y cuanto tiempo se lleva preparando este proyecto que tendrá sus pistoletazo de salida el próximo mes de Noviembre?.

“La Academia surgió por la demanda que tenía el club para dar salida a todas esas futbolistas canarias que sean capaces de llegar al fútbol profesional. La idea es que para que lleguen a jugar en el primer equipo de la UDG Tenerife barajamos dos opciones: crear nuestra cadena de filiales o trabajar con la base ya existente, y colaborar con los clubes para no perjudicarlos. Esta última opción fue la más viable de ahí que hayamos constituido una red de clubes convenidos para trabajar y seguir creciendo juntos como reza el lema del proyecto: “crece con nosotras”.

-Las niñas, en edades comprendidas entre los 6 y 16 años, que se matriculen en la Academia de la UDG Tenerife que se van a encontrar. ¿Cuál es la finalidad de la Academia?.

“El objetivo principal no es solo trabajar con la deportista sino también con la persona. La Academia UDG Tenerife Mutua Tinerfeña, cuenta con cuatro áreas diferenciadas y específicas que trabajarán de forma conjunta y cohesionada para alcanzar los objetivos deportivos y educativos marcados. El departamento de metodología deportiva se encargará de la planificación y contenido técnico-táctico de cada entrenamiento, que se realizarán en grupos reducidos y adaptándose al cien por cien, tanto a la edad de las niñas como a sus características personales. El departamento de porteras, que supone la primera academia femenina de Canarias con formación específica para jugadoras que desempeñen esa demarcación, y los departamentos de psicología y nutrición deportiva que, además de realizar un seguimiento y asesoramiento a todas las niñas inscritas en la academia, también desarrollarán charlas y talleres enfocados en los padres y madres de las jugadoras. En el departamento de psicología deportiva trabajarán dos psicólogos, que no solo van a trabajar con las jugadoras, sino que también con los padres, el ambiente, y el entorno. Aparte trabajarán con los entrenadores que estén en la Academia para que esa metodología se adapte al aspecto psicológico y poder condicionar tareas de tal manera que puedan vivir durante el entrenamiento situaciones que se encuentran en la vida normal: frustración, debilidad, autoconfianza, etc. Estados de ánimo que se van a encontrar no solo en el deporte, sino también en su vida y que puedan luchar contra esa situación. En el departamento de nutrición, la especialista trabajará conjuntamente con jugadoras y padres para que lleven una correcta alimentación, y así fortalecer la vida saludable en el deporte”.

-¿Cuánto tiempo se puede prolongar la estancia de una futbolista en la Academia de la UDG Tenerife?.

“Pueden cumplir toda la etapa desde los 6 los hasta los 16 años. La edad máxima son 16 años porque la Academia es el eslabón que buscábamos para que el salto a nuestros filiales ‘B’, ‘C’ o primer equipo sea una realidad y no se queden por el camino. Dejando que las niñas se formen, y que a la vez nosotros con los clubes convenidos convenidos, seamos capaces de poder apoyar y poner toda nuestra infraestructura a su disposición para ayudarles a su crecimiento como club. El horario será de 17.30 a 19.00 horas todos los martes, pero los acogemos a partir de las 17.00 horas. El objetivo es que cuando salgan de la Academia puedan enrolarse en los equipos “C” o “B” dependiendo del nivel que tengan y puedan seguir progresando hasta llegar al primer equipo”.

-¿Los padres que deseen matricular a sus hijas que es lo que tienen que hacer o a donde se tienen que dirigir?.

“Deben entrar en la web del club, www.udgtenerife.com, en el apartado Academia donde harán la prescripción para posteriormente inscribirlas con los pagos y la correspondiente información. El precio de la matrícula, que incluye la equipación oficial de entreno al completo y una mochila, será de 50 euros, con una cuota mensual de 36 euros. Como respuesta a la situación actual, la primera mensualidad será gratuita y tanto las jugadoras de clubes convenidos, como las hermanas de las niñas inscritas, podrán beneficiarse de descuentos en sus mensualidades. También en todas las tiendas INTERSPORT se van a beneficiar de un 30% de descuento. Además, las jugadoras inscritas en la academia disfrutarán de numerosas ventajas, como asistencia gratuita a los partidos del primer equipo y de los filiales “B” y “C”, participar en master classes con jugadoras profesionales del club o tener la posibilidad de representar a la UDG Tenerife en torneos a nivel nacional como la Liga Promises que promueve LaLiga, y en la Copa de Campeonas que lo promueve la Federación Española de Fútbol”.

-A los padres hay que tranquilizarlos en relación a un tema que está muy de actualidad como es la Covid-19. La Academia de la UDG Tenerife cumplirá con todos los protocolos exigidos por ayuntamientos, Gobierno de Canarias y autoridades sanitarias.

“Con el tema protocolo Covid-19 estamos bastantes familiarizados, ya que el primer, segundo y tercer equipo cumple el protocolo del Covid a rajatabla, y el tema de la Academia no será menos. El protocolo y medidas de seguridad que pongamos en marcha son las establecidas por el Ministerio de Sanidad y por los ayuntamientos donde se desarrolle cada Academia. No vamos a escatimar esfuerzos y recursos para que la seguridad sea la máxima”.

-En principio hay tres sedes fijadas donde arrancará la Academia de la UDG Tenerife (Santa Cruz (3 noviembre), Los Realejos (10 de noviembre) y Los Abrigos (17 de noviembre), pero la idea es que se expanda al resto de Islas.

“Este es un proyecto que se viene trabajando desde el pasado mes de marzo, con mucho tiempo invertido, con mucha ilusión, y con mucho trabajo de profesionales, pero hoy en día vivimos con una pandemia mundial como la de la Covid-19 que ha aplazado nuestra primera intención que era abrir en todas las Islas. Nos hemos tenido que adaptar a la situación, y vamos a empezar en Tenerife. Si todo va bien nuestra intención es empezar en enero en Gran Canaria y en El Hierro, para seguir con La Palma y la Gomera, y acabar en Lanzarote y Fuerteventura”.

-¿Con qué equipo de profesionales cuenta la Academia de la UDG Tenerife?.

“Cuenta con entrenadores titulados, con un metodólogo, con dos psicólogos deportivos, una nutricionista, entrenadores de porteras de la UDG Tenerife Egatesa y, sobre todo, con una estructura profesional que desde el primer momento hemos visto en este proyecto algo novedoso, importante para el club y para el fútbol femenino. Somos el club referencia en Canarias y teníamos esa responsabilidad y obligación de intentar impulsar el fútbol femenino con todo nuestro personal para que, como bien dice nuestro lema, ninguna niña se quede sin jugar”.

-La UDG Tenerife es un club que apuesta por la cantera, que cuenta con dos filiales en categoría nacional y con canteranas que juegan en el primer equipo en la élite del fútbol nacional como son los casos de Natalia Ramos, Paola Hernández, Aleksandra Zaremba, y Aithiara Carballo. Es es el mejor aval que puede tener la Academia.

“Esa es nuestra carta de presentación. Ya han debutado en Primera División 28 jugadoras canarias y 68 con los filiales. Con la Academia queremos detectar el talento precoz desde edades tempranas para poder ayudar a potenciar ese talento. Tenemos una red de captación geográfica por Tenerife, Canarias, España y países extranjeros. El canterano no es el que es de Tenerife, sino el que se hace en el club. Hemos traído chicas de Venezuela que se están formando con nosotros con la ilusión de verlas debutar con el primer equipo y que se impregnen de nuestra filosofía y entorno. En resumidas cuentas, nuestra mayor satisfacción es ver que hayan jugado con el primer equipo Aithiara y Aleksandra, dos chicas con ficha B. El verlas sobre el terreno de juego y que cumplan a la perfección con su labor es para nosotros una satisfacción, porque todo el trabajo invisible que se hace del primer equipo para abajo está dando sus frutos”.

-¿Esta Academia de la UDG Tenerife es pionera en el fútbol femenino nacional, o conoce otros club que apuesten por la cantera con un proyecto tan ambicioso?.

“Tal como lo hemos hecho nosotros no lo conozco. El tema de los convenios lo hemos sacado de los clubes vascos como el Athletic y la Real Sociedad, que los trabajan muy bien con la base, pero también es verdad que nosotros le hemos puesto nuestros ingredientes como es el apartado de nutrición, psicología deportiva y metodología. Sí es un proyecto novedoso porque la hemos hecho nuestra en estructura y organización, por lo que esperamos que sirva de ejemplo”.

-En el capítulo de agradecimientos desea mencionar a alguien en concreto.

“Quiero agradecer a la presidenta de la Academia de la UDG Tenerife, Carla Batista, por su trabajo para impulsar este ambicioso proyecto. A Mutua Tenerife que desde un primer momento lo apoyó al 100%, porque coincidía con los valores que ellos buscaban como empresa. Dar las gracias también a las administraciones que se han sumado a este proyecto como el Cabildo de El Hierro, Ayuntamientos donde se desarrolla la actividad de la Academia de la UDG Tenerife Santa Cruz, Granadilla y Los Realejos, y a la Federación Tinerfeña de Fútbol”.