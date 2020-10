“Vine a Canarias y nadie me pidió la prueba de covid”: las críticas de Carla Barber en Instagram

“He tomado la decisión de decir lo que pienso. No aguanto más”. Con estas palabras comenzaba sus historias de Instagram la canaria Carla Barber en las que ha opinado sobre las medidas de restricción a los turistas nacionales e internacionales que llegan a las islas, criticando que al ella realizar un viaje a Canarias “nadie le ha pedido ninguna prueba de covid” ni le “han preguntado nada” a su llegada.

“He venido a Canarias, a Las Palmas, a trabajar como médico, con mi permiso de trabajo correspondiente, con mi prueba de covid… ahora me he venido a Lanzarote y aquí me encuentro con mi pareja que ha venido con su permiso y su prueba de covid y nadie nos ha pedido absolutamente nada, en ningún sitio, ni en el aeropuerto ni en ningún sitio”, dice a través de varias historias en su cuenta de Instagram.

“Todo lo que estáis viendo en la tele y lo que se dice que se hace, no es cierto. Lo único que hay son guerras políticas que no llegan a ninguna parte”, añade Barber.