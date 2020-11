Culpable de asesinato la acusada de matar por estrangulamiento al hijo de su pareja

Un jurado popular ha declarado este lunes por unanimidad culpable de asesinato y simulación de delito a la mujer acusada de matar al hijo de su pareja en Elda en agosto de 2017, tras el juicio celebrado en la Audiencia de Alicante.

El tribunal popular, formado por seis hombres y tres mujeres, ha considerado probado que la mujer “atrapó con una camiseta el cuello del menor de ocho años hasta causarle la muerte por estrangulamiento” y que, además, no fue accidental, puesto que actuó de manera repetitiva y por la espalda.

Además, el jurado ha considerado que, posteriormente, simuló un asalto a la vivienda con una supuesta agresión sexual hacia el niño, que tenía en acogida su pareja, ya que relató al principio de la instrucción que dos personas vestidas de motoristas entraron en la vivienda.

La acusada reconoció, una vez fue detenida meses después de los hechos, que se había inventado este relato y que actuó así por el miedo y el pánico de perder la relación con su pareja y con su otro hijo. Durante la celebración del juicio, la mujer alegó que el menor “murió atragantado con un trozo de jamón”, que la muerte fue “un accidente” y que “intentó salvarlo hasta el último momento”.

Al respecto, el jurado ha rechazado dicho alegato, ya que considera que no ha quedado probado que mintiera para que su situación personal y familiar no se vieran afectadas y no perder a su pareja y su otro hijo.

Por todo ello, las acusaciones han solicitado al magistrado que imponga la pena de prisión permanente revisable. Respecto a la responsabilidad civil, Fiscalía pide la cantidad de 10.000 euros para los padres del menor fallecido, y la acusación particular, que ejerce la madre, ha pedido 150.000 euros. La defensa reclama la pena mínima.

Por último, el jurado, según se ha dado a conocer durante la lectura del veredicto y tras retirarse a deliberar este mismo lunes, se ha mostrado desfavorable a la posibilidad de un indulto en la sentencia que se dicte hacia la acusada.

La madre del menor, ex pareja de padre, únicamente ha querido agradecer a los medios ser “la voz de su hijo” y ha dicho que sólo querían justicia y verdad.