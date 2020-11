El milagro prenavideño de las vacunas

Por Cristina Jerez

Las lluvias inundan los pueblos más fríos de Canarias coincidiendo con la llegada del último mes de año de la Covid-19. Una inesperada pandemia que promete acompañarnos, aún, un poco más. Lo que está claro es que se sentará con nosotros a la mesa en Navidad y, por tanto, modificará radicalmente los comensales que habrá en ella. Las grandes transformaciones y tendencias mundiales en el 2020, más que nunca, entran en lo cotidiano. A estas alturas, los avances en las vacunas de Pfizer-BionTech y Moderna nos dan esperanzas, aún sabiendo que su distribución no llegará antes de las fiestas más familiares y cercanas del año, no mitigando por tanto el riesgo de contagio.

La alegría y el optimismo por las vacunas han encontrado un espacio de celebración más inmediato y plausible que las fiestas navideñas. Hablamos de los mercados. El 9 de noviembre de 2020, Pfizer se convertía en la primera farmacéutica en anunciar resultados preliminares prometedores: más de un 90% de eficacia en laboratorios. La noticia en las bolsas del mundo no se hizo esperar, con cotizaciones al alza. El Ibex35 registraba su máxima subida diaria en una década, con un +8,57%. Pese al optimismo generalizado, cabe señalar que los efectos económicos de la pandemia nos seguirán acompañando, todavía, un largo tiempo. El Banco Mundial en su informe semestral de junio, tildaba la recesión de la Covid-19 como una de las peores de la historia, solo por detrás de la II Guerra Mundial. Por su parte, el FMI, apostillaba que España sería el país desarrollado con la peor recesión a escala planetaria. Ambos organismos, en sus previsiones, han tenido en cuenta la elevada incertidumbre en cuanto a duración y profundidad que generaba la falta de una vacuna. Precisamente, la vacuna, se ha convertido así en esa suerte de Santo Grial, un milagro prenavideño que, aunque no va a hacer desaparecer los efectos económicos de la pandemia, puede reducirlos drásticamente en el tiempo y evitar que la caída hacia el abismo sea aún mayor. Esto explica, en parte, el enorme optimismo inversor.

No todo son emociones en este cambio de tendencia. Bajo un enfoque sanitario, cada vez está más claro que la pandemia de la Covid-19, nos acompañará en el tiempo, como la gripe y, con ella, una larga lista de transformaciones socioeconómicas. Sin embargo, convivir con la Covid-19 no será lo mismo si contamos con vacunas para combatirla, evitando la saturación de los sistemas sanitarios, la alta mortalidad y, por ende, las medidas extremas de confinamiento, que paralizan por completo sectores económicos tan importantes como el turismo. Con la llegada de los resultados preliminares de las vacunas, también se realizaron pedidos masivos a las farmacéuticas por parte de los Estados, lo que dispararon sus acciones. En Europa, los contratos firmados llegan hasta los 1.400 millones de dosis. Cabe señalar, también, otros factores externos a las vacunas que han animado a los mercados, como un posible “brexit suave”, con un acuerdo entre Reino Unido y la UE. No podemos olvidarnos del efecto Biden. Los resultados electorales norteamericanos suponen, por fin, reducir la incertidumbre para los inversores, asociada a la política de Trump y sus polémicos “tweets”, reduciéndose así la volatilidad.

En los próximos meses, previsiblemente, las vacunas comenzarán su distribución. Este mismo viernes, el Gobierno de España anunciaba los grupos de vacunación, que se espera que comiencen a administrarse a partir de enero de 2021. En los mercados, como hemos mencionado, hasta ahora la incertidumbre residía en cuánto tiempo se tardaría en desarrollar una vacuna efectiva, mientras que, en estos momentos, la incertidumbre se localiza en la efectividad real de la vacuna en las calles, más allá de los laboratorios, sobre todo, teniendo en cuenta que, además, su desarrollo se ha llevado a cabo en un tiempo récord, con la menor experimentación y constatación de resultados que ello conlleva. Adicionalmente, también tenemos que valorar la predisposición existente a ponérsela, dado que no todo el mundo lo estará.

Este año está siendo histórico en muchos sentidos. Conseguir buenos resultados en la gestión de carteras en el contexto de la Covid-19 está siendo un verdadero reto. El asesoramiento financiero profesional y regulado durante la pandemia está demostrando ser imprescindible para ello. Como siempre decimos, con sus inversiones, asegúrese de asesorarse bien.

@CrossCapital

www.crosscapital.es

Email: info@crosscapital.es

Teléfono: 922 098 062