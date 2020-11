Goni, el tifón más potente de 2020, arrasa parte de Filipinas y deja 10 muertos

El tifón Goni, el más poderoso del año, ha tocado tierra este domingo en el este de Filipinas con un nuevo balance de diez muertos y unos 420.000 desplazados y el temor de que sus vientos provoquen un daño “catastrófico”, según las autoridades.

El sistema tormentoso que acompaña al tifón — conocido también como Rolly por la población local — podría acabar afectando a 31 millones de personas y sus vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora (con máximos de 295) han causado ya al menos tres graves deslizamientos de tierra, sin mencionar las lluvias torrenciales que están inundando las comunidades próximas a la capital Manila.

La agencia para el control de desastres ha reducido el número inicial de desplazados, que rondaba el millón, por una estimación más conservadora que, sin embargo, podría aumentar en las próximas horas.

En este sentido, se espera que el tifón alcance nueve provincias al sur y sureste de la región metropolitana de Manila en las próximas horas con “vientos violentos y catastróficos”, acompañados de lluvias “posiblemente torrenciales”, de acuerdo con la agencia para la gestión de desastres del país.

El tifón ha tocado tierra en la provincia de Catanduanes, donde los vientos han arrancado tejados y derribado árboles y postes eléctricos. Desde ahí ha avanzado a la provincia de Albay, donde incluso ha provocado daños en algunos refugios. “Es posible que sea la mayor tormenta que he visto en mi vida”, ha declarado el gobernador provincial, Al Bichara.

When Celson Baring Mok See drove his uncle to Albay early Sunday, he didn’t expect that he’ll come face to face with #RollyPH, the world’s strongest storm this year. pic.twitter.com/2Sb3R5l0ut | via @erikreports

