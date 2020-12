Ana Obregón recuerda a su hijo durante la Nochebuena

Ana Obregón está pasando uno de los peores años de su vida y lo cierto es que aunque en estas últimas fechas ha hecho el esfuerzo de sonreír para demostrar la gran fortaleza que tiene, el 24 de diciembre fue un día en el que no tuvo fuerza suficiente para celebrar lo que la mayoría de familias hicieron en sus casas…

La actriz envió un mensaje por redes sociales a todos sus seguidores advirtiendo de la dureza del día que vivía: “Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo. Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud. Se que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es. Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre. Esta noche Papá Noel estará muy atareado llevando regalos al cielo a los más de 30.000 niños y jóvenes que nos han dejado este año por el maldito cáncer . Y a ti te llevará el amor infinito de tu madre que “Jamás” aceptará tu partida”.