¿Conoces a Bella Poarch? Es la ‘tiktoker’ más vista en 2020

TikTok ha elaborado su ranking anual con los vídeos que han obtenido mayor número de visitas en este 2020. Y ha declarado que el vídeo con más impacto ha sido el de la tiktoker Bella Poarch que con su particular sincronización de labios interpretó la canción M to the B de la artista Millie B.S.

El vídeo tiene más de 532 millones de visualizaciones, 43.5 millones de likes y cerca de 1,5 millones de comentarios. Y lo más llamativo es que el vídeo solo dura 10 segundos.

La joven, de origen filipino, ha conseguido más de 46 millones de seguidores en menos de un año, en siete meses. Bella Poach se unió a la red social en abril de 2020 y tras la publicación de su famoso lip sync sus seguidores crecieron como la espuma.

La tiktoker sirvió en la Marina de EEUU, ejerció como veterinaria varios años. Ahora, es famosa en las redes sociales.