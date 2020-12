La ‘influencer’ Madame de Rosa confiesa que sigue teniendo secuelas del Covid

Madame de Rosa es una de las influencers más populares de nuestro país, pero lo que mucha gente desconoce es que también es enfermera. Por ello, dejando al margen su trabajo en redes sociales, Ángela Rozas retomó su antigua profesión cuando empezó la pandemia del Coronavirus y, sin dudarlo, se embarcó en una de las experiencias más duras pero a la vez más gratificantes de su vida, al trabajar como enfermera en uno de los hospitales madrileños más golpeados por el virus.

La it girl se contagió a los pocos días de retomar su antigua profesión, dando positivo en Covid-19 en más de una ocasión y padeciendo en primera persona los síntomas más molestos de la enfermedad, por la que, afortunadamente, no tuvo que ser ingresada en ningún hospital. Sin arrepentirse de su decisión, Ángela confiesa que, en la actualidad y siete meses después de superar el Coronavirus, sigue teniendo secuelas.

– CHANCE: cómo se presentan las navidades

– MADAME DE ROSA: pues diferentes, muy diferentes, es un año que hay que pasar, raro y un poco lejos de la familia, pero lo importante es pasarlo todos sanos y bien

– CH: qué balance haces de este año

– MADAME DE ROSA: es positivo, al final de todo lo malo, las vivencias malas que he tenido he aprendido, eso es lo que me quedo

– CH: ¿te quedaron secuelas a ti?

– MADAME DE ROSA: sí, dificultad respiratoria y algún que otro problemilla… pero cada vez voy mejor