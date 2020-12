Los clubes de fútbol de Santa Cruz, en pie de guerra

Las reiteradas peticiones de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna para lograr el aplazamiento de las competiciones deportivas, como medida de prevención ante la actual situación de alerta originada por la pandemia, han provocado que numerosos clubes de fútbol del municipio capitalino hagan frente común para mostrar su contundente rechazo a esta propuesta, “máxime cuando el resto de actividades, tales como cines, teatros, restauración, comercio, etcétera, sí están permitidas y no se contempla en modo alguno su suspensión”. Un total de 23 clubes santacruceros han remitido un escrito al alcalde José Manuel Bermúdez mostrando su profundo malestar. En el mismo recuerdan que ya anteriormente efectuaron al Consistorio una serie de peticiones que ni siquiera han tenido la delicadeza de responder, ni para bien ni para mal, por lo que solicitan que se les atienda urgentemente.

El pasado jueves 26 de noviembre se reunieron, presencial y telemáticamente, en el salón de actos de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife representantes de los siguientes equipos: CD Sobradillo, SD San José, UD Tahodio, UD Campana, UD Valleseco, San Fernando Rey CF, AD Chincanayro, Atl. San Juan, CD Gladiolos, CD Llamoro, CD San Andrés, AD Teide, CD Laurel, CD Cesar Casariego, CD Aria, Sta. María Mar, CD Valeriana, UD Tahodio, CD Tajaraste, CD San Joaquín, Real Unión Tfe, CD Tranvía y CD Añime Cuesta Piedra.

Todos asumen que “la limitación del ejercicio físico al aire libre nunca puede ser una opción”, y argumentan que, según los datos facilitados por la FTF, la incidencia de la COVID en el fútbol “es prácticamente nula, habida cuenta de que no consta que se haya producido ningún contagio relacionado directamente con dicha práctica deportiva. Tan solo se han constatado 15 incidencias en los más de 700 partidos que se han disputado hasta la fecha; siendo así que todas ellas tuvieron su origen en contextos ajenos al fútbol (reuniones familiares y sociales, colegios, etc.). No se entiende, por tanto, sobre la base de qué criterios se fundamenta que habría que suspender las competiciones deportivas como medida eficaz de lucha contra la COVID-19. Ante la ausencia de fundamento, solo nos queda pensar que se trata de una mera ocurrencia que debe ser, en todo caso, rechazada”, exponen dichos colectivos en el mencionado escrito que ya ha sido remitido al alcalde santacrucero.

De igual forma, recuerdan que el pasado 3 de noviembre remitieron otra carta, en este caso dirigida a la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, que ni siquiera ha obtenido respuesta, ni afirmativa ni negativa. En síntesis, en el mencionado escrito solicitaban de la Corporación urgentemente que se permita, tanto en entrenamientos como en partidos, la asistencia “limitada” de público al recinto deportivo; que se admita el uso “limitado” de los vestuarios en las instalaciones; que se acepte la apertura de las cantinas existentes en los campos, ya que se trata de la principal, y quizás única, fuente de ingreso de la que disponen los clubes; y, por último, que la Corporación municipal dote de una partida presupuestaria específica para ayudar económicamente a las entidades en este difícil momento.

Los clubes indicados han solicitado reiteradamente mantener con el alcalde una reunión urgente para exponer sus propuestas, pero tampoco el Ayuntamiento les ha contestado a esto, ni les ha citado. Consideran que este encuentro es clave, pues “ la situación económica en la que nos encontramos es difícilmente salvable”, aseguran.

