Nieves Lady Barreto: “Parece que PP y PSOE están esperando a que los turistas lleguen solos”

Lideró la lista más votada al Cabildo de La Palma y fue, de hecho, presidenta de la institución durante algún tiempo. Sin embargo, una moción de censura encabezada por Mariano H. Zapata (PP) de la mano con el Partido Socialista hizo que la nacionalista Nieves Lady Barreto Hernández pasara a formar parte de la oposición, desde donde ha presentado distintas iniciativas encaminadas, en estos tiempos de pandemia, a paliar las consecuencias que la COVID ha tenido sobre distintos sectores sociales y económicos de la Isla Bonita. Y precisamente este ha sido el motivo por el que, afirma, Coalición Canaria ha manifestado su negativa a que salieran adelante las cuentas diseñadas por PP y PSOE de cara al año 2021, entendiendo que dejan de lado a los más vulnerables, incluyendo a las entidades sin ánimo de lucro.

-¿Por qué votaron en contra de los presupuestos 2021?

“Nosotros teníamos claro, y así se lo dijimos tanto al presidente como al vicepresidente y los consejeros, que no podíamos apoyar un presupuesto que se cargaba el sistema social del Cabildo. Presentamos 51 enmiendas, de las que muchas eran para incrementar el dinero en partidas que habían bajado, sobre todo las que tienen que ver con Servicios Sociales, Infraestructuras, Menores… porque entendimos que se quedaban cortas. Y luego planteábamos una serie de iniciativas nuevas que creíamos que para el momento que estamos viviendo, especialmente de cara al año que viene con la crisis que vamos a experimentar, eran fundamentales. Estábamos dispuestos a votar a favor del presupuesto, pero todo el sistema social lo han destrozado; un sistema que lleva muchos años funcionando muy bien en la Isla y que permite ayudar a los que más lo necesitan”.

-¿Cuáles eran las propuestas que pusieron sobre la mesa?

“Por ejemplo, hacer nominativas todas las subvenciones a las 28 entidades sociales que trabajan con la discapacidad y la dependencia, como Niños Especiales de La Palma, Pequeño Valiente, Adfilpa, Funcasor, AFA o Afem. Esas organizaciones llevan años recibiendo una subvención con nombre y apellidos en el presupuesto para no tener que esperar hasta final de año para recibir dinero, pues desarrollan proyectos que blindan el sistema social palmero. Este año el Cabildo ha decidido cargarse esas subvenciones y que pasen a competir entre ellos y repartirse los fondos, de manera que al final, tal y como nos dijo el presidente en Comisión, algunas podrán quedarse sin subvención o incluso recibir menos dinero, por lo que no podrán continuar sus proyectos. Pedíamos volver al método anterior, y aparte, que se incorporara nuevamente una partida específica para ayudas de emergencia, teniendo en cuenta que el año que viene va a aumentar la demanda por la pandemia; que se ampliara la ayuda a las pymes y autónomos que propusimos nosotros, y que se aprobó este año por cuatro millones y medio de euros, porque para 2021 PP-PSOE solo ponen una de 600.000 euros; ayudas para las familias, en función de la renta, que tienen que afrontar los alquileres de los pisos de estudiantes fuera de la Isla, porque sabemos que lo que sufrieron este año lo van a sufrir el que viene, y una ayuda para el sector del taxi, que se ha visto perjudicado también por la COVID-19. Sin embargo, la respuesta del grupo de Gobierno fue un no rotundo”.

-¿A qué responde ese cambio en la configuración de las subvenciones a entidades de carácter social hacia un modelo de concurrencia competitiva?

“No lo entendemos. En el Pleno, la consejera de Acción Social [Nieves Hernández, del Grupo Popular] nos dijo que simplemente era el criterio, que había cambiado la forma en la que lo planteaban y que no había ninguna otra explicación. Y son más de 100 las subvenciones que dan el año que viene nominativas para otras asociaciones vinculadas al deporte, la cultura o el Consejo Insular de Aguas. ¿Por qué te vas a cargar justamente las que son para el sistema social? No se entiende, mucho menos con las necesidades que tenemos ahora mismo a nivel social. Esto puede suponer que algunas entidades tengan que dejar los trabajos que están haciendo”.

-Pero, ¿esa partida está acotada a entidades sin ánimo de lucro o sospechan que pueda acabar en manos de empresas?

“Salvo que las bases, que no están aprobadas, las vayan a sacar con otros criterios, entendemos que son para entidades sin ánimo de lucro. Y si el problema es que hay otras entidades que no están recibiendo subvención y la quieren, que puede ser que hayan surgido otros colectivos, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero; lo que planteábamos es que lo que reciben las 28 de siempre son 850.000 euros”.

-¿De dónde proviene la discrepancia en torno a la dotación de recursos para la promoción turística de la Isla? El consejero del Área, Raúl Camacho (PP), afirmó que se había aumentado la partida y, posteriormente, ustedes dijeron que no era así.

“Proviene del presupuesto que ellos [PP y PSOE] presentaron. Si cogemos las cuentas, Turismo sube 500.000 euros en la partida de gestión de los centros de interés turístico, es decir, la Cueva de las Palomas o el Tendal. En promoción no sube. Un ejemplo es que se ha visto, ahora más que nunca, lo que supone el dinero que dejan los cruceros en la hostelería, y lo que el Cabildo quiere destinar a la promoción de todo el año de cruceros son apenas 30.000 euros. Ellos querían decir que subía la dotación, pero en realidad es porque sube el contrato de las empresas que gestionan los centros de interés turístico. Ya está. Pero eso no es promoción turística. Nosotros tendríamos que haber aprovechado los meses de pandemia, como han hecho otras islas, para hacer campañas brutales, de manera que cuando regresara el turismo lo tuviéramos captado. Lo han hecho El Hierro y La Gomera. ¿Y nosotros? Nada. Parece que PP y PSOE están esperando a que los turistas lleguen solos”.

-¿Qué ha sido del afamado Plan Volver que abanderaba el grupo de Gobierno insular?

“Creo que hay que preguntárselo al presidente del Cabildo. Yo quisiera saberlo también, lo digo de verdad. Anunciaron una serie de acciones en el Plan Volver, que todo iba a tener que ver con la COVID, pero lo que metieron allí estaba en el presupuesto de 2020. No era nada nuevo. Lo único novedoso que había eran las ayudas a pymes y autónomos que pedíamos nosotros desde la oposición y las asociaciones empresariales de la Isla, las subvenciones al sector primario por la pandemia que también propusimos, y la pequeña cantidad que se puso para promoción turística, que no se ha ejecutado. No existe el Plan Volver, lo que han querido es engañar, y esto es lo que hay en el Cabildo: vendo mucho, pero a la hora de la verdad, cuando ves la gestión, no hay nada. Y es fácil de demostrar, miremos los presupuestos: en 2020 se han gastado el 54%. ¿Qué han hecho entonces? El pago de las nóminas del personal durante un año supone un 36%”.