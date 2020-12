Una avioneta aterriza de emergencia en plena autopista

Una avioneta tuvo que realizar un aterrizaje de urgencia el pasado miércoles en una autopista de Minnesota, en Estados Unidos, dejando atónitos a los conductores que circulaban por la vía. La escena fue captada por las cámaras del Departamento de Carreteras de Minnesota.

Al parecer, la aeronave sufrió una avería que forzó al piloto, que logró salir ileso del aparato, a tomar tierra en el único lugar con la suficiente iluminación.

ICYMI: A plane landed on 35W last night. (Yes, really!)

While this isn't *quite* what we mean by a "multimodal transportation system," we're glad no one was injured and are impressed by the pilot's effort to #zippermerge from above! pic.twitter.com/imPdiQ1wMX

— Minnesota Department of Transportation (@MnDOT) December 3, 2020