Ana Obregón revela qué le pide este año a los Reyes Magos

Ana Obregón reapareció públicamente con motivo de las Campanadas – que presentó en TVE al lado de Anne Igartiburu – y nos dio una lección de fortaleza y entereza, demostrando su profesionalidad al lucir la mejor de sus sonrisas pese a que, probablemente, se tratase de una de las noches más duras de su vida.

Y es que, pese a que nos ha demostrado a todos – y principalmente a sí misma – que puede seguir adelante, la bióloga no oculta que sigue rota de dolor por el fallecimiento de Aless, del que el próximo día 13 se cumplirán 8 meses.

La proximidad de la llegada de los Reyes Magos ha hecho que Ana haya compartido, con todos sus seguidores, una imagen inédita de Aless y su perrita Luna – que se fue tan sólo tres semanas después que el joven – hace justo un año. Emocionada, ha recordado cómo fue su último día de Reyes en compañía de su adorado hijo. “Tal di*a como hoy hace un año en casa recordando cuando eras pequen*o la ilusión con que escribías la carta a los Reyes Magos. Ese di*a no nos dijimos nada pero se* que los dos pedimos lo mismo. No pudo ser”, ha confesado la presentadora, revelando además que este año sus Majestades no se han olvidado de Aless: “Con su iniciativa @buzonreal te han enviado un Certificado de Excelencia en el hospital por tu lucha constante, tu valentía y coraje, tu buen humor y tu solidaridad. Los Reyes Magos enviara*n una carta personalizada a cada peque hospitalizado por cada carta que encarguéis. Au*n estáis a tiempo!”, ha animado Ana a los padres que, como le pasó a ella, tienen a su hijo ingresado en este día tan mágico.

Por último, la presentadora nos ha encogido el corazón al desvelar qué regalo pediría ella a los Reyes Magos, sabiendo que, por desgracia, no será posible: “Este año os pediría que me dejarais solamente un segundo para volver a abrazar a mi hijo y si no me lo podéis conceder al menos os pido que custodiéis con amor eternamente a mi estrella”.