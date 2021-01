Doria Ramos: “Que se vacunen y se dejen de tonterías; esto no mata a nadie”

Doria Anatolia Ramos González, de 84 años, fue la primera persona en Canarias en recibir la vacuna contra la COVID-19, que le fue administrada en el centro sociosanitario del Hospital Nuestra Señora de Los Dolores, de La Laguna, dependiente del IAAS del Cabildo de Tenerife. Doña Anatolia Ramos que ayer completó el proceso de vacunación contó cómo ha sido su experiencia al recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer. “La verdad es que ha sido buenísima, sin mareos, apenas noté el pinchazo y no me ha dolido. Es como si no me hubiera puesto nada”. Doria relató que, en los días transcurridos desde que recibió la primera dosis, no ha sufrido efectos secundarios, pasándolos sin mareos o fiebre, “todo ha estado bien”, dijo.

Esta mujer de 84 años volvió a enviar un mensaje a todos “para que se vacunen, y que se dejen de tonterías, esto no mata a nadie”, dijo sonriendo. “Tienen que vacunarse, ponerse todo lo que haga falta, porque esta enfermedad sola no se cura”. “Yo siempre he tenido mi tratamiento y nunca lo he dejado”, recordó. Tras la vacunación, se mostró muy ilusionada y con ganas de que llegue el próximo domingo para poder volver a recuperar la normalidad habitual antes de la pandemia, que era salir del centro los fines de semana con su hermana, salir a comer y visitar a la familia.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dio la “enhorabuena” a Doria a través de las redes sociales, y apuntó que, “sus aplausos y sonrisa reflejan el ánimo de quien sabe que las cosas irán a mejor. Mi agradecimiento a todo el Servicio Canario de Salud”.

Aunque Doria es la cara visible del inicio de la segunda fase de la vacunación en Tenerife, lo cierto es que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inició ayer en todo el Archipiélago la administración de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a las personas integrantes del grupo 1 de vacunación, es decir, usuarios y trabajadores de centros sociosanitarios.

Este proceso se inició ayer al cumplirse los 21 días de la administración de la primera dosis. Así, durante la mañana de ayer vacunaron las mismas 360 personas que recibieron la primera dosis el 27 de diciembre. Así se vacunaron residentes y trabajadores del Hospital Nuestra Señora de Los Dolores, en Tenerife; del centro sociosanitario El Pino, en Gran Canaria; de la Residencia de Mayores Casillas de Ángel, en Fuerteventura; de la Residencia de Mayores Amavir Haría y Las Cabreras Dr. Domingo Guzmán, en Lanzarote; de los centros de mayores y de discapacitados Nina Jaubert, en La Palma; del Centro de Mayores Inmaculada Concepción, en La Gomera, y del Centro de Mayores de El Pinar, en El Hierro.

Por islas, y tal y como sucedió el primer día de vacunación, en Tenerife se vacunaron 90 personas, en Gran Canaria 25, en Fuerteventura 60, en Lanzarote 65, en La Palma 60, en La Gomera 40 y en El Hierro 20.

Según el protocolo, la vacuna se administra en una pauta de 2 dosis separadas 21 días. En este contexto, desde la Consejería de Sanidad recuerda que la inmunidad frente a la COVID-19 tendrá lugar siete días después de la inoculación de la segunda dosis.

Hasta ayer se habían administrado en Canarias 42.024 vacunas de las 44.040 recibidas, lo que representa el 95,42%. Estas cifras incluyen las inoculadas a usuarios y trabajadores de los centros sociosanitarios y al personal del Servicio Canario de la Salud (SCS).