“El ataque contra el Capitolio es el desenlace de cuatro años caóticos”

Estados Unidos inicia una nueva andadura el 20 de este mes, con la investidura del presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. El asalto al Capitolio enmarca una transferencia de poder que pasará a la historia. El camino hacia la Casa Blanca, sin embargo, ha sido complicado. No solo por la pandemia del coronavirus, que hasta ahora se ha cobrado la vida de más 360.000 estadounidenses en menos de un año, sino por una campaña electoral y unos comicios en los que han reinado la desinformación, los ataques y por último, acusaciones infundadas de fraude electoral. Biden tomará posesión con una díficil labor por delante en un país profundamente dividido. El presidente saliente ha hecho movimientos de última hora, incluyendo indultos y nominaciones para altos cargos, también en el Pentágono que han sido, cuando menos, cuestionables.

Cuando se produjeron los altercados por la muerte del afroamericano George Floyd, entrevistamos al teniente coronel en activo del Ejército de los Estados Unidos Scott Smitson para que nos aportara su valioso punto de vista. En esta ocasión, hemos acudido al experto estratega para preguntarle por la insurrección ocurrida en el Capitolio el día 6, y sobre el futuro militar de Estados Unidos bajo la nueva presidencia. Huelga decir que estos son los puntos de vista del teniente coronel que habla a título personal y no en representación del Ejército de los EE.UU.

-Empecemos con lo más reciente. Estados Unidos vivió esta semana uno de los días más oscuros de su historia con el asalto al Capitolio, ¿cuál es su reflexión al respecto?

“El ataque contra el Capitolio es exactamente lo que el senador Chuck Schumer de Nueva York describió: una mancha en nuestra democracia y una que no se borrará tan fácilmente. Además, esta afrenta a la democracia y la Constitución fue el desenlace impactante, pero, lamentablemente, predecible de cuatro años caóticos en el país y en el extranjero. Múltiples comentaristas y políticos remarcaron que este tipo de cosas “aquí no pasan”, pero ahora sí, lo que ha obligado al pueblo estadounidense, y a los que ponen en el poder, a reflexionar sobre en qué tipo de nación nos hemos convertido y cómo avanzamos desde aquí. Estados Unidos está amargamente dividido en numerosos temas, pero, como dijo una vez el presidente Lincoln, “una casa dividida no puede mantenerse”, y como escribió James Madison en Federalist 51, el peligro de la “facción”, no la mayoría, es la verdadera amenaza para la democracia. Hay varias verdades duras que la nación debe enfrentar en este momento de introspección profundamente necesaria. Durante demasiado tiempo nuestra política interna ha recompensado la tentación de los extremos políticos (tanto de izquierda como de derecha) para asegurar ganancias tácticas a corto plazo para las elecciones y la legislación. Seguir este enfoque ‘maximalista’ a largo plazo conduce a la muerte del bipartidismo, a la abdicación de la autoridad moral y a un caldo de cultivo para los movimientos políticos, que creen que no solo está bien, sino que es necesario operar fuera de los límites de la ley. Con la explosión de fuentes de información en línea y en streaming, seguimos viviendo en un entorno de información ‘posverdad’ en el que los hechos son ‘confusos’ y se puede buscar información que simplemente refuerce las creencias existentes. En este contexto, surgen narrativas en competencia que nunca se aproximarán a la verdad y, en cambio, generarán hostilidad hacia la ciencia, los expertos, las instituciones y la historia. Tratar de lograr un compromiso en este entorno es extremadamente difícil a nivel nacional y ayuda a nuestros enemigos a sembrar confusión en nuestra política interna desde lejos, como lo demostró en 2016. Nosotros, como nación, debemos tener cuidado de no generalizar en exceso a los que irrumpieron ayer en el Capitolio como sinónimo de todos los partidarios de Trump. En cambio, es necesario que ambos partidos (republicanos y demócratas), así como las élites, se den cuenta y reconozcan que la presidencia de Trump aprovechó un profundo sentido de privación política, que es real, … privación que no va a desaparecer a corto plazo. Si un gran segmento de la sociedad estadounidense considera que el statu quo no es suficiente, siempre habrá un impulso por parte de este segmento para elegir y apoyar a los agentes de cambio que buscan derrocar, no reformar, el paradigma de gobierno dominante”.

-En este sentido, ¿qué sospecha que puede ocurrir en futuros comicios?

“Estamos a menos de dos años de las próximas elecciones de mitad de período (noviembre de 2022), y aunque Trump no se presente, el trumpismo será un factor. Si bien el riesgo del extremismo yihadista ha disminuido y no está en los mismos niveles que desde el 11 de septiembre, el aumento del extremismo de derecha ha seguido aumentando en los Estados Unidos, y lo ha hecho desde al menos 2008. Tanto los académicos, como las comunidades encargadas de hacer cumplir la ley, han seguido y están al tanto de esta creciente amenaza, y es algo que los ciudadanos estadounidenses promedio deben tomar en serio. No queremos volver a ver a otro Timothy McVeigh en los EE. UU. (el hombre detrás del bombardeo de un edificio de oficinas federales de EE. UU., en la ciudad de Oklahoma que mató a 186 personas), pero el actual entorno político envenenado puede ser un catalizador importante para ese tipo de extremismo. Finalmente, si bien los eventos del miércoles se cubrieron desde la lente de la política nacional, los eventos que presenciamos han causado un daño significativo a largo plazo a la imagen, credibilidad y liderazgo de Estados Unidos en el exterior. Nuestros valores estadounidenses tradicionales de democracia, derechos humanos universales y estado de derecho, valores por los que exigimos cuentas a otras naciones, estuvieron amenazados ayer. Si buscamos retener el manto de un líder global respetado en el extranjero, tenemos que abordar nuestras deficiencias dentro de nuestras fronteras. La política exterior realmente comienza en casa”.

-¿Qué cambios vamos a ver en la relación de la nueva Administración con los militares?

“El presidente electo Joe Biden tiene años de experiencia trabajando con el ejército estadounidense. Si bien esa relación ha sido respetuosa, muchos dirían que no necesariamente ha sido demasiado deferente. A lo largo de su tiempo en el Senado de los Estados Unidos, y luego como vicepresidente, el presidente electo Biden ha sido conocido por hacer preguntas difíciles, desafiar suposiciones y considerar tanto los aspectos positivos como negativos del uso de la fuerza. Y como es bien sabido, su hijo prestó servicio en Irak, por lo que el compromiso de Biden con el ejército va más allá de las consideraciones por palabrería, es una parte significativa de su vida. Con estos antecedentes, la nueva Administración será uno de los principales defensores del Ejército estadounidense, pero como un elemento de un conjunto mucho más amplio de enfoques de la política exterior”.

-¿Qué daño cree que se le ha hecho al control civil del ejército?

“La norma de relaciones cívico-militares saludables es una piedra angular de nuestra democracia y de muchas democracias en todo el mundo. Nuestro modelo de relaciones cívico-militares se basa en gran medida en la idea del control civil de los militares, una tradición que se remonta a la época de la Revolución Americana. En el momento de la fundación de Estados Unidos, la experiencia dominante en Europa (y el Nuevo Mundo) era que las fuerzas armadas estaban bajo el control directo de la monarquía, sin control de su poder por parte del público en general. Buscando evitar esa eventualidad en los nuevos Estados Unidos, los Fundadores querían asegurarse de que el Congreso, no el Presidente, pudiera declarar la guerra, formar ejércitos, mantener armadas e imponer impuestos por los costos de la guerra. Además, a medida que el ejecutivo aumentara en tamaño y alcance, los militares serían dirigidos por funcionarios designados por el presidente, una vez que fueran confirmados por el Congreso. Estas son solo algunas de las consideraciones estructurales implementadas para garantizar que las fuerzas armadas nunca sean una amenaza para la democracia ni se utilicen contra el público estadounidense. Y creo que los líderes militares fueron muy claros, especialmente en los días posteriores a las protestas en todo el país en respuesta al asesinato de George Floyd, que bajo ninguna circunstancia se utilizaría al ejército de manera contraria a la Constitución de los Estados Unidos. No creo que tengamos evidencia de que miembros uniformados del ejército estadounidense desafíen directamente el control civil del ejército. Pero como sabe cualquiera que haya trabajado en DC, aunque el ejército de los EE. UU. busca permanecer apolítico en un sentido partidista, por su propia naturaleza el uso, aprovisionamiento, influencia y control del ejército de EE. UU. por parte de instituciones políticas como el Congreso y la Oficina del presidente es inherentemente político”.

-¿Al margen del partido que esté en el poder?

“Sí, esto es cierto sin importar qué partido esté en el poder. En lo que creo que muchos académicos y analistas de relaciones cívico-militares están más preocupados es en su opinión de que los comandantes combatientes regionales y el Estado Mayor Conjunto tienen demasiado poder, y que esa concentración se ha producido a expensas de los nombramientos civiles y los funcionarios de carrera que trabajan para la Oficina del secretario de Defensa. También existía la preocupación de que la Administración anterior dependía demasiado de generales retirados para los puestos clave designados y, al hacerlo, se creaba una ambigüedad entre los líderes militares uniformados no partidistas y los oficiales superiores recientemente retirados que ahora sirven como civiles. La preocupación de algunos académicos es que al hacer esto, los presidentes están desdibujando las líneas de si el ejército es ‘político’ o no, ya que hay evidencia de que la mayoría de los estadounidenses no hacen una gran distinción entre ‘servicio activo’ y generales y almirantes retirados”.

-En materia de asuntos exteriores, ¿cómo cree que se diferenciará la nueva Administración de la de Trump?

“Obviamente, me someto a las opiniones y prioridades de la Administración entrante, pero si nos atenemos a los comentarios proporcionados durante las campañas, a los que ya han sido nominados para puestos clave y a los enfoques anteriores del presidente electo Biden, podemos comenzar a hacer algunas estimaciones. Cuestiones de política como el cambio climático se enfatizarán mucho más en una Administración de Biden que durante una Administración de Trump. Probablemente veremos una aceptación más amplia de las instituciones multilaterales y los mecanismos de alianza que la que ha tenido en los últimos cuatro años. Y de manera relacionada, es probable que veamos la diplomacia con muchas más funciones, al principio y con frecuencia. La forma en que el presidente electo Biden ha desplegado su equipo de Seguridad Nacional, comenzando con Tony Blinken como el próximo secretario de Estado y luego anunciando a Lloyd Austin como su nominado para secretario de Defensa, ilustra esta priorización. Tampoco debería sorprendernos algunas continuidades. Podemos esperar que países como China y Rusia continúen siendo un foco de nuestra política exterior. La nueva Administración tendrá que equilibrar las principales iniciativas de política exterior con hacer que la economía estadounidense vuelva a encarrilarse después de la COVID-19. Se seguirá haciendo hincapié en el reparto de la carga en cuestiones relacionadas con la seguridad con aliados, aunque la narrativa mediante la cual se persiga será menos conflictiva”.

-El presidente Trump ha estado realizando nuevos nombramientos para el Pentágono. ¿Cuál cree que puede ser el propósito de estos cambios de última hora?

“Como presidente, Trump tiene la autoridad para contratar y despedir a personas designadas por motivos políticos a su discreción. Todas las Administraciones tienen cierta rotación en sus puestos clave, especialmente cuando una administración obtiene un segundo mandato. Dado que esta Administración no fue reelegida, el presidente tiene una ventana muy pequeña para afectar la política antes del Día de la Inauguración, por lo que colocaría a personas en puestos en el Pentágono para ayudarlo a realizar esas políticas. Un área en la que hemos visto un énfasis significativo en las últimas semanas es cambiar la naturaleza de nuestra postura y presencia cuando se trata de operaciones antiterroristas en lugares como Somalia, Afganistán e Irak. Como sabemos, una de las principales plataformas del presidente Trump en la campaña electoral de 2016 fue poner fin a las ‘Guerras para siempre’ que involucran a los EE. UU. en Medio Oriente, y estos movimientos recientes son probablemente un reflejo de este imperativo para esta Casa Blanca, incluso si es simbólico en naturaleza. Todos estos movimientos pueden ser revertidos de inmediato por la Administración de Biden si eligen hacerlo”.

-El presidente electo Joe Biden nombró al general Lloyd Austin como Secretario de Defensa. Existe controversia sobre el hecho de que no ha estado fuera del ejército el tiempo suficiente. ¿Por qué Biden tomaría esta decisión en particular?

“El Congreso aprobó una ley que establece que cualquier general retirado debe estar fuera del servicio militar activo durante al menos siete años para ser elegible y ser confirmado como futuro secretario de Defensa. Durante los últimos 70 años, este requisito se ha eliminado dos veces: una vez para el general George Marshall y más tarde para el general Jim Mattis. El presidente electo Biden nominó al general retirado Lloyd Austin como el próximo secretario de Defensa, quien solo ha estado retirado durante cuatro años. Esta nominación ha sido seguida de cerca por muchos miembros del Congreso, incluyendo a aquellos que estaban en contra de otorgar una exención a Mattis hace solo unos años. Como miembro del Senado de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, el presidente electo Biden habría estado en sintonía con estas sensibilidades mucho antes de hacer realidad la nominación de Austin. Como han escrito muchos informes de los medios, el presidente electo tiene una relación establecida con el general Austin que se remonta a más de una década, y ese nivel de comodidad, confianza y familiaridad es importante cuando los presidentes reúnen sus gabinetes”.

-Usted trabajó con el general Austin como asesor estratégico cuando era comandante del Comando Central de los Estados Unidos, ¿cómo lo describiría?

“Tuve el gran honor de trabajar con el general Austin durante un período trascendental del compromiso de nuestra nación con el Medio Oriente, incluyendo nuestra respuesta a la amenaza de ISIS. Es el mejor profesional y es un líder monumental, pensador y formador de equipos. Fue un privilegio trabajar para él, y nuestra Seguridad Nacional se beneficiará enormemente de su conocimiento, habilidades, liderazgo y experiencia si es confirmado por el Senado de los Estados Unidos”.