El FAM ofrece hasta el domingo cinco espectáculos de danza contemporánea

El Auditorio de Tenerife programa hasta el domingo, 17 de enero, cinco espectáculos de danza contemporánea en el marco del Festival de las Artes del Movimiento (FAM). Las obras, A la escucha, Nozomu, El pastor, Directo 9 y The marriage of heaven and hell, tendrán lugar a las 19.00 horas en las salas de Cámara y Sinfónica del espacio escénico capitalino. Las entradas, a un precio único de ocho euros, pueden adquirirse en www.famtenerife.com.

Si ayer jueves estaba prevista la representación de A la escucha, de la bailarina y creadora tinerfeña Teresa Lorenzo, este viernes la compañía de Natalia Medina propone el escenario de la Sala de Cámara Nozomu, una pieza con cinco intérpretes nacida durante el confinamiento ante la necesidad y el anhelo de sus creadores de bailar, de bailar juntos, de reencontrarse. Esta obra es un canto a la esperanza, una celebración de la vida, del compartir y el brindar por nuestras costumbres y necesidades, con ganas y risas. “Necesitamos de una danza descorchada que inunde nuestras almas y sane este tiempo que es tan doloroso”, explican.

El sábado tendrá lugar un programa doble en la misma sala. Comienza a las 19.00 horas con el estreno de El pastor, de la compañía Nómada. Este proyecto surge en época de confinamiento cuando el actor, coreógrafo y bailarín Roberto Torres escucha el discurso de un coaching mexicano que trabaja con multinacionales de Estados Unidos que le conmociona. Este discurso motivacional donde se valora la competencia, ser el mejor, le suena a manipulación y lo considera un peligro porque en ningún momento se habla de nosotros. Esto le hace pensar que en estos tiempos, como en otros de la historia, surgen líderes peligrosos con verdades que gritan o adornan para seducir a los mansos o para encender a los inconformes.

Tras un descanso de 15 minutos comenzará Directo 9, de la compañía gallega Pisando Ovos, una pieza dirigida a los nuevos lenguajes escénicos, en clave de creación contemporánea, en la que se muestra el concierto como forma de reunión de la sociedad actual. La creación de la compañía regresa a uno de los puntos más importantes de su trabajo: la entrega total de los cuerpos desde las acciones y movimientos cotidianos, en esta ocasión desde el rebote y el salto. Esta investigación coreográfica gira alrededor de la crudeza de los estados físicos extremos que transitan hacia una composición poética por medio de los restos de movimiento y las esencias personales que aparecen en los bailarines.

Cierra la semana la propuesta madrileña The marriage of heaven and hell, de Instituto Stocos, en la Sala Sinfónica. Se trata de un trabajo transdisciplinar inspirado en la obra homónima de William Blake, que combina danza, composición electroacústica, tecnología interactiva y ciencias cognitivas en un formato escénico. El núcleo central de la obra original de Blake es el restablecimiento de la unión de pares opuestos aparentemente irreconciliables. Por una lado, la virtuosa claridad del pensamiento analítico tecnocientífico (la razón, el logos, metafóricamente el cielo) y, por otro, las arrolladoras fuerzas creativas de la imaginación que emergen de la energía corporal (la intuición, el mythos, metafóricamente el infierno). En esta visión escénica de la obra, la unión de estas polaridades en principio antagónicas se encarna a través de la relación y el acoplamiento entre cuerpo y tecnología interactiva.

Colaboran con FAM el Gobierno de Canarias y los programas Danza a Escena, de la Red española de teatros, y el Circuito Acieloabierto, de la red de danza de calle y espacios insólitos, ambas del Inaem del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Este festival cuenta con el sello EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) de la Unión Europea, una distinción de calidad que se concede a los festivales con misión artística, compromiso con las comunidades locales y con visión estratégica a nivel europeo.

Las entradas se pueden adquirir también en la página web www.auditoriodetenerife.com y de forma telefónica en el 902 317 327, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, excepto festivos. También se pueden conseguir acudiendo en el mismo horario a taquilla con cita previa, que se puede pedir en www.auditoriodetenerife.com/contactar y en el 922 568 625, donde asimismo se pueden resolver dudas, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, excepto festivos. La venta de entradas se cierra dos horas antes del comienzo del espectáculo para terminar de acondicionar la sala y poder ofrecer una experiencia totalmente segura.

Se ruega al público llegar al recinto con antelación suficiente para realizar una entrada escalonada a la sala. La compra de las entradas supone la aceptación de las medidas implementadas por el centro cultural del Cabildo para hacer frente a la COVID-19, como el uso correcto de la mascarilla o la asistencia solo con convivientes. Las medidas al completo, así como el plan de contingencia certificado por Aenor, se pueden consultar en la web del Auditorio.