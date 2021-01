Mayte Zaldívar ataca a Isabel Pantoja: “Uno recoge lo que siembra aunque la cosecha te salga pocha”

Tras una larga temporada desaparecida, y alejada del foco mediático, Mayte Zaldívar ha reaparecido para confesar qué le parece el tsunami que ha arrasado la tranquilidad de la que Isabel Pantoja disfrutaba en los últimos tiempos y, da su opinión, posicionándose sin dudar, a favor de Kiko Rivera en la guerra que el Dj mantiene con su madre.

– CHANCE: Buenas tardes.

– MAYTE: Encantada de verte.

– CH: Qué te parece todo lo que está diciendo Kiko Rivera de su madre.

– MAYTE: Me parece que me da mucha pena este niño, me da mucha pena porque yo no soy nadie para advertir, pero desde el 2003 que llevaba yo diciendo parte de lo que está diciendo este niño, solo una pequeña parte, que se me acusó de todo, se me puso verde, que lo he pagado muy caro públicamente todos esos comentarios y ahora resulta que yo decía la verdad. Ahora, después de 17 años. Esta señora había llevado Marbella a lo peor, esta señora lleva desde que se murió su marido, yo no sé antes, por las fechas que dan desde antes, pero se sabe que desde que se murió su marido supuestamente esta señora sabía muy bien cómo manejar por lo menos su vida económica, nadie le ha enseñado a nada. A lo mejor ella enseñó a alguien que no sabía. Al final el gato fue cazado por el ratón.

– CH: Todo se le ha vuelto en contra.

– MAYTE: Bueno, cada uno en esta vida recogemos la cosecha que sembramos, aunque a veces te salga pocha la cosecha.

– CH: Ella siempre ha presumido de que era buena madre.

– MAYTE: Bueno, lo primero que tienes que ser es buena madre y sobre todo porque si no eras buena madre es imposible que seas buena amiga, es imposible que seas buena hija y es imposible que seas buena prima, pero sobre todo hay que ser madre porque las que somos madres sabemos lo que es eso. No te digo que por mi hija mato, pero por mis hijos me dejo matar seguro. Cada uno en su conciencia lo llevará lo que pasa es que hay gente que no tiene conciencia y es difícil encontrarse. Que sea lo que Dios quiera, que a todos nos vaya muy bien. A Kiko que sea fuerte, que espero que vaya bien y que sea buen padre que creo que lo es.

– CH: Crees que después de todo esto se podrá reconciliar con su madre.

– MAYTE: Hay veces que las reconciliaciones se llevan dentro, tampoco tienen que ser personales. Eso no quiere decir nada, pero bueno, se perdonan muchas cosas. Yo perdono, estoy cansada de perdonar a gente pero… bueno cansada tampoco, pero bueno, la vida es muy larga, no sabemos lo que nos va a pasar y con esto que tenemos ahora creo que nos tenemos que querer un poco más, pensar un poco menos en la economía, que ya la tenemos jorobada y ya está. Salud para todos.

– CH: Muchas gracias Maite.

– MAYTE: Que nos hagamos inmunes contra este maldito bicho.