“¡Ponte a trabajar!”. Abuchean a Kiko Rivera tras arremeter contra su madre en televisión

No están siendo buenos tiempos para la familia Pantoja en general y para Kiko Rivera en particular. Tras conceder su última y demoledora entrevista en el programa ‘Domingo Deluxe’, en la que arremetió fuertemente contra su madre y su tío Agustín, el hijo de Isabel Pantoja no ha salido ni indemne ni tan bien parado como desearía. Y es que muchos han sido los que han criticado la postura del ‘pequeño del alma’ de la tonadillera y han mostrado su desacuerdo abucheandolo ferozmente en público.

“¡Ponte a trabajar!” ha sido la crítica más dura que ha tenido que escuchar Kiko Rivera cuando se disponía a abandonar Madrid para regresar a su casa en Sevilla, donde lo esperan con los brazos abiertos su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana y Carlota. Unas voces de los espontáneos que se encontraban en la estación de Atocha ante las que el Dj. no ha tenido más remedio que bajar la cabeza, ya que denotan que su carrera en el mundo de la música sigue quedando eclipsada por las portadas y entrevistas que concede aireando los trapos sucios de su familia.