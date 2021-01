Rodríguez-Maffiote: “Es nuestra obligación intentar traer las momias que están fuera de Canarias”

Que el mundo guanche está siempre de moda es algo que sabe bien Conrado Rodríguez-Maffiote, director del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Por eso al doctor en Medicina y Cirugía no le sorprende el éxito del documental ‘Las momias guanches’ estrenado el pasado noviembre en La2 de Televisión Española (TVE) y que fue seguido por una media de 519.000 espectadores. Rodríguez-Maffiote explica en esta entrevista el valor “incalculable” de las momias guanches, que son “antepasados canarios” con respecto a los que siente que existe la obligación moral de traer a las Islas. Y sobre todo, el director del MUNA insiste en que hay que seguir trabajando para que la momia guanche “mejor conservada”, la del Barranco de Herques, venga de forma temporal para que los canarios puedan observarla.

– ¿Qué le parece la popularidad que ha despertado la cultura aborigen en las Islas?

“El mundo guanche está siempre de moda, en los últimos meses se han presentado dos documentales. Uno más científico y técnico, que es el que hizo Yeray Cabrera, y otro que es el de ‘Las momias guanches’ de TVE.

Cada vez que se incorporan tecnologías que te permiten indagar y averiguar algo nuevo, a todo el mundo vuelve a atraerle lo guanche. Esto es importante, porque si tú conoces tu patrimonio lo empiezas a valorar y a respetar. Quien tiene un hallazgo sabe que tiene que comunicarlo a las unidades de patrimonio, no expoliarlo”.

– ¿Cuál ha sido el alcance del documental fuera de las Islas?

“Lo bueno de las investigaciones es que las momias ya no solo interesan en el Archipiélago, donde es normal que la población se preocupe por conocer su pasado y a los antiguos pobladores, sino que también está transcendiendo en otros lugares. Con este documental se ha puesto a las momias guanches en el foco a nivel nacional, pero estas ya han sido noticia en el extranjero en otras ocasiones. En Discovery Channel, la BBC o National Geographic siempre se han puesto a las momias guanches a la misma altura que a las egipcias”.

– ¿Cómo valora el documental?

“Lo bueno que tiene es que recrea cómo era la vida de los guanches en un momento determinado a través de investigaciones que se están realizando de formas paralelas, con innovadoras técnicas de imagen médica, genética, análisis químico, análisis histórico de las fuentes”…

– Investigaciones en las que está inmerso el MUNA…

“Sí, una de esas investigaciones se está haciendo aquí, con el proyecto Interreg MACbiolDi y junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En ese estudio, que es el más grande con tecnología de imagen ultramoderna sobre momias, se hicieron TACs a 21 momias con la colaboración de Hospiten. Además, aparece otro estudio, que es el que se hizo en Madrid en la clínica Quirón, donde se analizó la momia guanche del Barranco de Herques, que actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). Y también se incluyen investigaciones genéticas realizadas en la Universidad de La Laguna. Es decir, se ponen en común investigaciones punteras desarrolladas en los últimos cinco años”.

– Quizás la parte más impactante del documental sea cuando se muestra la cara reconstruida de la momia del Barranco de Herques.

“Para un caso patrimonial como este, la reconstrucción facial está bien porque te aproxima a cómo podía ser esa persona. No obstante, este método que estandarizó a finales del siglo XX el antropólogo Mijaíl Mijáilovich Guerásimov es inadmisible como prueba o testimonio, pues ya existe la reconstrucción genética, que es más precisa. A la hora de hacer una aproximación facial, el resultado se puede acercar en un 80% a la realidad, como un retrato robot. En el caso de una momia, se trabaja sobre el cráneo desnudo, así que no se sabe cuál era el grosor de los labios, la anchura de la nariz, ni el largo de las pestañas o las cejas. Y tampoco puedes saber si era delgado o ancho, ya que se pierde el volumen corporal”.

– Esa momia es precisamente quien cuenta la historia.

“Sí, a través de ella se cuenta todo lo que es la vida aborigen, pero en el proceso para crear la historia también se han usado cráneos, huesos, etc. De cualquier forma, la población momificada es la élite, así que la momia de Herques representa a la parte de la sociedad que mejor vivía, pero también está presente la otra parte y cuáles eran sus problemas y cómo se resolvían”.

– ¿Quedan misterios por resolver a cerca de los guanches?

“Los historiadores, arqueólogos, y el resto de investigadores tienen preguntas que no han quedado contestadas todavía. Por ejemplo, no se sabe el momento exacto en que llegaron a las Islas o si esta población iba y venía y, por avatares del destino, un día se quedaron anclados aquí sin poder regresar, porque parece que no conocían la navegación. Yo creo que esas cuestiones se irán despejando cuando se sigan haciendo excavaciones arqueológicas e investigando los restos humanos. No sé hasta qué punto podremos saber más, porque al ser una cultura sin testimonios escritos, todo lo que se cuenta es a través de las investigaciones”.

– Lo cierto es que la momia de Herques ha sido reclamada en Canarias en muchas ocasiones. ¿Cómo son las relaciones con el MAN, que siempre se ha negado a que la momia regrese?

“El MAN siempre ha colaborado bastante estrechamente con nosotros, tanto en exposiciones como en estudios de conservación y científicos. Pero obviamente, nuestro deber es reclamar la momia, siempre en buenos términos y dentro de la cortesía a la que se deben las instituciones públicas”.

– ¿Por qué cree que evitan hacer un préstamo?

“Cada departamento de Conservación de cada museo tiene sus protocolos y sus normas. Para la exposición Athanatos, que se hizo hace dos años en este museo y que reunió momias de todos los continentes, se pidió en préstamo esta momia. Se alegaron una serie de razones para no prestarla, como por ejemplo riesgo en la conservación en el transporte. Sí que prestaron otro material, no humano. Nosotros hemos traído momias de Madrid, de la Universidad Complutense, así como de Granada, Italia y Bélgica. Y nunca ha pasado nada, es más, cuando vuelven lo hacen en perfecto estado”.

– ¿Es habitual que todos los museos opongan resistencia a prestar una momia?

“Traer cualquier momia, sea española o de otro país, es siempre complicado. Los trámites son muy laboriosos. Hasta ahora hemos logrado restituir cinco momias, tres procedentes de la Universidad Complutense de Madrid, del Museo Reverte que está en la Escuela de Medicina Legal, y dos de Necochea, que estaban en el Museo de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires. Las conversaciones en ambos casos fueron muy fluidas y fáciles de llevar. Con otras instituciones aún no ha sido posible pero la idea es traer todo lo que se pueda traer. Yo creo que es nuestra obligación el por lo menos intentar traer las momias para hacer una exposición temporal. Eso sí, siempre con las garantías absolutas en la conservación y exposición y con el máximo respeto, porque antes que nada son personas”.

– ¿Bajo qué condiciones cree que debería venir la momia del Barranco de Herques?

“Nuestro ideal sería que nos la prestaran al menos para unos meses. Nosotros intercambiaríamos otra momia de nuestra colección con ellos para que la gente de las Islas pueda observarla, porque es, sin duda, el espécimen momificado más impresionante y mejor conservado de la cultura guanche sin discusión y quizás, el mejor de cualquier cultura.

– ¿Mejor que las egipcias?

“Sí, sí, sin duda. De las que yo he visto, es la mejor conservada”.

– Este museo se modernizó hace unos años, ¿hay garantía de una buena conservación de los restos aborígenes?

“Los restos están en las mejores condiciones para asegurar que llegan a generaciones futuras. Cuando este museo abrió, en 1997, se hizo un módulo dedicado al mundo funerario aborigen, que en 2008 se amplió al doble para albergar a las momias que habíamos traído de Madrid y de Argentina. Ese módulo fue diseñado con toda la tecnología punta, en colaboración con el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo y junto al prestigioso Instituto Getti de Conservación. El espacio cumple con las características ambientales que necesitan las momias, tanto de humedad, como de temperatura y luminosidad. Además, es antiparásitos, antiinsectos y antirrobo e incluso preserva de posibles inundaciones o incendios”.

– Un dispositivo antirrobo… ¿Cuál es el valor de estos restos?

“En el seguro, los valores oscilan entre 30.000 y 200.000 euros. Pero el valor real de una momia es incalculable, porque no es como un cuadro o una pintura, en la que el valor depende del material empleado, la técnica o el artista, sino que es un ser humano al que no podemos poner precio”.