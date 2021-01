“Triunfa como actriz pero sola en el amor”; la polémica felicitación de cumpleaños a la actriz Adriana Ugarte

Este sábado, la actriz Adriana Ugarte, cumplía 36 años y las redes sociales se llenaban de mensajes y publicaciones en donde se le felicitaba. Sin embargo, una de estas felicitaciones, nada acertada, se hizo viral en Instagram.

En dicha publicación se podía leer “Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor. Ahora la actriz cumple 36 años atravesando un estupendo momento profesional, con el estreno de la segunda temporada de Hache, en Netflix, pero en el terreno sentimental no se la conoce ninguna relación en la actualidad. Esperemos que este nuevo año le traiga a Adriana de nuevo el amor”.

Las respuestas a estas palabras no se hicieron esperar. Tanto es así, que el escritor Roy Galán escribía un largo post explicando que a ninguna mujer se le debe cuestionar su felicidad por el hecho de no tener pareja o haber encontrado el amor.

Galán comenzaba a escribir así: “Si eres mujer da igual lo que hagas. No importan tus logros o tus triunfos. Si no tienes el amor romántico, siempre estarás incompleta porque el amor es una meta y un fin para las mujeres. Siempre habrá un “pero” para ti, una culpa para ti. Nunca es suficiente, porque claro las mujeres han nacido para amar y todo lo que no vaya encaminado a eso es un fracaso aunque tengas éxito”.

Comentaba el escritor que estas palabras que se habían escrito sobre la actriz eran ridículas, ofensivas y que restaban el valor a sus reconocimientos.

Un post que terminaba así: “Es tan sencillo como hablar de las mujeres sin tener que hablar de un hombre. Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, felicidades. Y punto”.

La publicación de Roy Galán se ha hecho viral. Tiene, por ahora, casi 108.000 me gusta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roy Galán (@roygalan)

Después de que esta publicación se hiciera viral y el escritor Roy Galán dedicara un post a ello, el medio de comunicación que escribió el texto sobre la actriz ha publicado otro texto pidiendo disculpas.