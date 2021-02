¿Broma o realidad? Anabel Pantoja podría estar embarazada

Da igual que Anabel Pantoja esté en el plató de ‘Sálvame Diario’ o no, cada cosa que hace se convierte en viral y tenemos para hablar de ella durante días. En esta ocasión no ha sido ella quien ha colgado una fotografía a su perfil de Instagram que ha revolucionado el panorama mediático, si no su novio, Omar Sánchez.

‘El negro’ (así los llama la colaboradora de televisión) ha publicado una imagen en la que sale tocándole la tripita a Anabel Pantoja, una fotografía que no tiene texto, pero que si lo tuviera podría ser perfectamente el anuncio de embarazo que la pareja. Nada más colgar la publicación en su perfil de Instagram, Omar ha recibido muchísimos comentarios por parte de sus seguidores y que ha desatado la alarma de un posible embarazo por parte de la sobrinísima.

Lejos de la realidad, entendemos que no es así, ya que si Anabel se hubiese quedado embarazada lo comunicaría ella misma por sus redes sociales, además de su pareja, cosa que no ha hecho y por lo vemos, no va a hacer. Tenemos que recordar que la colaboradora siempre se ha mostrado por su perfil de Instagram sin complejos y nunca ha tenido reparo en exponer su cuerpo al natural, con sus curvas.

De esta manera, entendemos que se trata de una broma que ha gastado la pareja y han decidido hacerse una fotografía enseñando la tripita de Anabel Pantoja como si estuviese embarazada. Una imagen que sabemos, va a dar la vuelta a toda España, ya que lo que hace la sobrina de Isabel Pantoja siempre causo mucho revuelo informativo.