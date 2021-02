Continúa el operativo para localizar al varón desaparecido en el Roque de los Muchachos

Batalla sin cuartel contra el frío, el viento y la nieve en el Roque de los Muchachos, durante el dispositivo para localizar al hombre de 49 años desaparecido el pasado martes en Los Andenes, en las cumbres de La Palma. Ya son más de 96 horas las que la familia del varón, natural de El Paso y profesor de un centro educativo de Garafía, lleva sin tener noticias sobre él, más allá de que su vehículo fue hallado en la referida zona de montaña, lo que, de acuerdo con fuentes consultadas por esta redacción, parece indicar que su intención inicial era hacer senderismo, práctica de la que es aficionado junto a la fotografía.

A las labores de rescate que se vienen desarrollando desde el jueves no se pudieron sumar ayer los drones de los servicios de emergencia, dado que la clemencia, por momentos, de las bajas temperaturas y, sobre todo, la nieve que tiñe de blanco las montañas palmeras, no fue suficiente para examinar los rincones de difícil acceso mediante dicho aparato. No obstante, de forma paralela al barrido a pie, desde el área de Infraestructuras del Cabildo se efectuaron trabajos a lo largo de la jornada para despejar la nieve acumulada en la carretera de acceso al Roque, la LP-4, la cual permanece cerrada al tráfico por motivos de seguridad para la población.

El jefe de cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Palma, Germán Pérez, indicó que desde que la luz lo permitió, a primera hora de la mañana se reanudó el operativo, contando con la participación de efectivos de rescate correspondientes a los parques de La Grama (Breña Alta) y San Andrés y Sauces, coordinados a su vez con el resto de grupos intervinientes. Sobre la climatología, señaló que “las condiciones meteorológicas en esa zona concreta han seguido siendo bastante malas, lo que nos ha impedido utilizar los drones”. Y anunció que está previsto que hoy “seguiremos intentándolo”, al tiempo que quiso enviar “muchos ánimos a la familia” del desaparecido por la tensa espera a la que llevan sometidos desde principios de semana.

Cabe recordar que aparte de los Bomberos Voluntarios, también son partícipes activamente de la búsqueda, dirigida por el Cecopin, la Guardia Civil, que ha puesto en marcha a su grupo de rescate; Cruz Roja, también con un colectivo especializado en este tipo de tareas; personal y perros de rescate de Ayuda en Emergencias Anaga (AEA); Alfa Tango; miembros de la plantilla de Parques Nacionales en la Isla, así como efectivos pertenecientes al Servicio insular de Carreteras, dependiente de la Consejería de Infraestructuras.

Desgraciadamente, al cierre de esta edición no se ha tenido conocimiento del hallazgo de ninguna pista que pudiera hacer más fácil conocer el paradero del varón, cuyo dispositivo móvil, de acuerdo con información publicada en el digital ElApuron.com, fue encontrado en el interior de su coche.

NIEVES ROSA ARROYO: “ES UN DÍA TRISTE PARA LA ISLA DE LA PALMA”

La consejera insular de Seguridad y Emergencias, Nieves Rosa Arroyo, que acudió ayer a Los Andenes para conocer de primera mano las labores de búsqueda y rescate coordinadas por el Cecopin, manifestaba al filo de las cuatro de la tarde su esperanza de que “en las próximas horas cambien las condiciones meteorológicas y podamos seguir avanzando en la búsqueda” del varón.

La también médico reconoció que “es un día triste para la isla de La Palma”, si bien dijo que, en lo que respecta a los equipos de emergencias, “estamos haciendo todo lo posible para localizar a esta persona, que está desaparecida desde el martes”.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para hoy se prevé que las temperaturas experimenten una ligera subida y que la helada sea menos intensa, por lo que todo parece apuntar a que los trabajos podrán tener lugar en mejores condiciones que las de los últimos días.