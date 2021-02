El CD Tenerife busca su mejor versión para seguir cotizando al alza ante una incómoda SD Ponferradina

El gran triunfo del CD Tenerife en Vallecas ha generado una corriente de ilusión en el aficionado blanquiazul, que espera tenga continuidad esta noche, a partir de las 19.30 horas, con la visita de la SD Ponferradina.

Los blanquiazules no pierden en el Heliodoro Rodríguez López desde principios de diciembre cuando cayeron ante el Sabadell. Desde ese partido, los pupilos de de Luis Miguel Ramis han firmado dos triunfos (Girona y Cartagena) y dos empates (Leganés y Fuenlabrada). El representativo afronta este choque a seis puntos del descenso y a diez de los puestos de play-off, por lo que de amarrar la victoria seguirá escalando peldaños en la clasificación, y de paso, poner más tierra de por medio con la zona de zozobra.

Ramis afirmó en la rueda de prensa previa al choque que “lo que funciona, mejor tocarlo lo menos posible”, de lo que se deduce que el once que triunfó en Vallecas tiene muchas opciones de volver a repetirse. La única novedad podría ser la entrada del habitual titular en el lateral izquierdo, Álex Muñoz, que vuelve a estar disponible tras cumplir sanción. Por contra, siguen sin estar disponibles por lesión Bruno Wilson, Gio Zarfino, Jacobo González, Borja Lasso y Samu Shashoua. Los fichajes invernales, Sergio González, Jon Ander Serantes y Germán Valera tendrán que seguir esperando su oportunidad en el banquillo. Resulta extraño que el gaditano Sergio González, que fue el primero que llegó, aún no haya jugado ni un solo minuto. El once inicial estará compuesto por Dani Hernández en la portería; Shaq Moore, Carlos Ruiz, Sipcic y Álex Muñoz en la defensa; Aitor Sanz y Ramón Folch en el mediocentro, con Valentín Vada en banda derecha, Nono en la izquierda, y Enmanuel Apeh y Fran Sol como puntas de lanza.

El rival

La Ponferradina es un equipo que no cae bien por estos lares desde que en la temporada 2011-12, condenó al CD Tenerife de Álvaro Cervera a seguir un año más en Segunda División B. El equipo berciano se impuso en los dos partidos: 1-0 en El Toralín y 1-2 en el recinto de la calle San Sebastián. Yuri de Souza, que saldrá hoy de titular en el equipo de Jon Pérez Bolo, fue el verdugo blanquiazul al marcar los tres goles del play-off de ascenso a Segunda División. La Ponferradina está cuajando una gran temporada, ya que lucha por entrar entre los seis primeros de LaLiga SmartBank. Los 37 puntos con los que cuenta supone la mejor cosecha lograda hasta ahora a estas alturas del campeonato en las ocho temporadas que milita en esta categoría. En el partido de la primera vuelta se impuso el equipo de Jon Pérez Bolo por 1-0 con el gol de Pablo Valcarce, que vuelve tras unas semanas en el dique seco. Curiosamente el choque que jugaron tinerfeños y bercianos en el curso pasado fue el último que se jugó con presencia de espectadores en el Estadio.

FICHA TÉCNICA

Alineaciones probables:

CD Tenerife: Dani Hernández; Moore, Carlos Ruiz, Sipcic, Álex Muñoz; Aitor Sanz, Folch; Vada, Nono; Apeh y Fran Sol.

Ponferradina: Caro; Paris, Amo, Pascanu, Adri Castellano o Moi Delgado; Sielva, Erik Morán o Larrea; Curro Sánchez, Dani Romera, Pablo Valcarce y Yuri.

Árbitro: Iñaki Vicandi Garrido (comité vasco)

Estadio: Heliodoro Rodríguez López

Hora: 19:30 horas (Movistar LaLiga).

Ramis: “Me tengo que seguir currando la renovación”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, advirtió de que uno de “los puntos fuertes” de la SD Ponferradina, rival del conjunto blanquiazul, es “la estrategia”, algo que les requerirá “mucha atención” en las jugadas a balón parado. El técnico comentó, en la rueda de prensa previa al encuentro, que está tranquilo porque han trabajado esta faceta del juego y están “defendiendo bastante bien” estas jugadas en los últimos partidos. “Los cuatro jugadores de arriba de la SD Ponferradina tienen mucho gol, se mueven muy bien y nos lo pondrán difícil. Te pueden generar muchos problemas y tendremos que estar muy atentos”, avisó. Luis Miguel Ramis dijo que quiere “que el equipo siga siendo autoexigente, en lo individual y en lo colectivo”, puesto que considera que todavía no han alcanzado el “mejor nivel”, ya que pueden “mejorar con y sin balón”. El técnico comentó que el partido de hoy “va a ser tan exigente como todos”, puesto que la SD Ponferradina les “obligará” a dar su mejor versión, jugando “con mucha seriedad” y sin salirse “del camino”. Ramis explicó que es de la filosofía de que “lo que funciona se toca menos”, aunque cada encuentro “tiene sus matices”. En cuanto a su posible continuidad en la isla la próxima temporada, Ramis informó de que no hay nada hablado ni estipulado en su contrato en cuanto a su próximo futuro. “Me gustaría seguir aquí, pero queda mucho para eso, me lo tengo que currar y estamos en ese proceso”, dijo.

Bolo espera un Tenerife “ilusionado y con confianza” tras vencer al Rayo

El técnico de la SD Ponferradina, Jon Pérez Bolo, espera medirse mañana en el estadio Heliodoro Rodríguez López a un CD Tenerife “ilusionado y con mucha confianza” después de la victoria canaria en la última jornada en el terreno del Rayo Vallecano. “Vienen de ganar al Rayo en un campo muy difícil y contra un rival que llegaba al alza tras vencer al Español y teniendo la ocasión de acercarse a los puestos altos de la clasificación, por eso estarán con confianza y con la intención de seguir esta dinámica para luchar por cosas más importantes”, señaló en su comparecencia telemática el entrenador deportivista. Sin embargo, Bolo también confía en que a su equipo le infunda la misma confianza su victoria casera ante el AD Alcorcón y, sobre todo, la buena trayectoria y posición clasificatoria, al acecho de las plazas de fase de ascenso. “Creo que se puede ver un buen partido si los dos equipos seguimos demostrando que estamos en buena línea”, aseguró el entrenador vasco. Sobre la vuelta, tras su sanción, del extremo Pablo Valcarce, el técnico de la Deportiva destacó la versatilidad del jugador berciano “que ha entrenado muy bien y está con muchas ganas y es el comodín del equipo para varias posiciones”. Después de los problemas de lesiones y ausencias por Covid-19, el conjunto blanquiazul podrá completar la convocatoria con 23 jugadores del primer equipo, tras recuperar, además de a Valcarce, a Larrea, Doncel y Viedma, tras superar los efectos posteriores al confinamiento. El que seguirá apurando los plazos para su recuperación es el central internacional sub-21 Manu Hernando, lesionado en Almería en el primer partido de 2021 “que va por el buen camino en la recuperación, pero no es una lesión cualquiera y hay que ser cautos y tener mucha tranquilidad para no cometer errores por precipitación”. La última baja, al menos de mayor duración, es la del lateral izquierdo José Antonio Ríos Reina, intervenido quirúrgicamente de una lesión muscular en el bíceps femoral pero al que Bolo confía en recuperar antes de finalizar la temporada. “Para nada cuento con perderlo por el resto de temporada y por eso se tomó la decisión de pasar por el quirófano para solucionarlo y esté lo antes posible porque es un portento físico y seguro que va a dejar atrás esta pesadilla y por eso confío en que nos pueda ayudar este año desde el campo, aunque hay que estar tranquilos”, recalcó.