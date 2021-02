José Ortega Cano sufre acoso por parte de una fan

Ana María Aldón ocupa hoy la portada de la revista “Lecturas” desvelando algo que ha roto la paz familiar de la que José Ortega Cano disfrutaba por fin después de una etapa algo convulsa. Según confiesa la diseñadora, el diestro está sufriendo acoso por parte de una persona que está obsesionada con él y a la que han denunciado porque les da miedo su extraño comportamiento.

Sin embargo, a pesar de que Ana María parece atemorizada por el acoso que está sufriendo su marido, Ortega Cano ha quitado hierro al asunto cuando le hemos preguntado esta misma mañana por el problema que ha denunciado a las autoridades.

Acompañado por sus hermanos Conchi, Paco y Mari Carmen, y vestido de modo elegante, el maestro nos ha atendido amablemente y se ha pronunciado sobre su acosador.

– CHANCE: José, buenos días. Le vemos reunido con toda la familia, los cuatro hermanos. ¿Y por qué motivo?

– ORTEGA CANO: Vamos a hacer un paseo a nuestra tierra, a Cartagena. Vamos allí a pasar un par de días. Tenemos bastante familia allí, y bueno, vamos a estar con ellos.

– CH: Le quería preguntar que ha salido en una entrevista Ana María hablando que, si usted había pasado poco en la vida con todo lo que lleva, ahora está sufriendo una especie de acoso por alguien.

– ORTEGA CANO: ¿Quién? ¿Yo?

– CH: Sí.

– ORTEGA: No.

– CH: Sí, lo ha dicho ella en una entrevista en una exclusiva que hay alguien que tiene la dirección de su casa, que se hace pasar por alguien.

– ORTEGA: No, pero no… Eso es una persona que está regular de la cabeza y bueno, no. No tiene nada de importancia.

– CH: No hay que preocuparse, ¿no?

– ORTEGA: No, por favor. ¡Me habías asustado!

– CH: Lo ha dicho ella en su entrevista.

– ORTEGA: No, no, todo bien.

– CH: Habla de sus nueve años casi ya que llevan juntos, de lo bien que están, de lo que ha pasado ella al principio.

– ORTEGA: Sí, la he escuchado.