Dakota Tárraga confiesa que en ‘Hermano Mayor’ le pagaban la bebida para ver su reacción

Dakota Tárraga, suele estar en el centro de la polémica. Esta semana también. Tras intervenir en ‘La nova normalitat’ de TevéCa, la joven aseguró que en el año 2014, cuando participó en el programa ‘Hermano mayor’, le daban de consumir para ver su reacción.

Dakota se dio a conocer en el programa, que conducía Pedro García Aguado, en Cuatro, por ser una de las jóvenes más conflictivas. Pero lo cierto es que la alicantina pudo cambiar su vida y dejó atrás sus problemas con el alcohol y las conductas violentas hacia sus padres.

uno de los colaboradores de La Nova Normalitat, le preguntó si lo que se veía en aquel programa “se lo hacías a tus padres a diario”. A lo que la joven respondió: “Mi problema era el consumo. Entonces me dieron de consumir para ver cómo era mi actitud verdadera, porque ese era mi problema”.

-Dakota: “Los del programa Hermano Mayor me hacían consumir para ver mi actitud” Estoy flipando pic.twitter.com/4Mdsd35vOd — GOSSIP Boy ✈️ (@JuanjoElCotilla) March 13, 2021

Sin embargo, ante el revuelo generado, Dakota ha tenido que aclarar cuál era su problema y qué consumía. Ha explicado que bebía alcohol y que el programa le daba dinero para comprar bebida y ver su reacción.

“Quiero decir y que quede claro, que quede constancia porque si a mí se me conoce no es por ser mentirosa, que en Hermano mayor, a mí los dos primeros días me pagaron la bebida”, ha asegurado.