Mediaset expulsa a Antonio David Flores tras el testimonio de Rocío Carrasco

Las palabras de Rocío Carrasco han tenido las primeras consecuencias. Mediaset he decidido prescindir de los servicios de Antonio David Flores tanto para Sálvame como para las tertulias de otros de sus programas.

La decisión se produce después de que muchos espectadores hayan expresado sus críticas por el hecho de que la cadena muestre a Rocío Carrasco como una víctima de su exmarido y a la vez siga manteniendo a ese supuesto verdugo en nómina.

Rocío Carrasco contó por primera vez por qué decidió suicidarse y cuándo. Es muy importante tener en cuenta la fecha en la que la hija de Rocío Jurado decidió quitarse la vida y así lo ha contado ella: “El cinco de agosto de ese año. Es un suceso en mi vida que yo no hubiese verbalizado jamás si no hubiese sido porque sé que se ha puesto en conocimientos de medios de comunicación, lo que pasa que esos medios no lo han hecho público. Sé que tarde o temprano si no lo cuento yo habrá otra persona que lo cuente y creo que me pertenece a mí y solo a mí contarlo”.