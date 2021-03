Mila Ximénez, ingresada en un hospital de Madrid

Mila Ximénez ha tenido que ser ingresada en el hospital de La Luz de Madrid, según ha publicado este miércoles la revista SEMANA. La colaboradora de Sálvame acudió hace unos días al programa para hablar de cómo se encontraba en su lucha contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado el año pasado.

Mila explicó que se encontraba a la espera de unos resultados médicos y que, en base a ellos, tomaría la decisión de seguir luchando o dejar el tratamiento.

“He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Yo tengo fuerzas, pero ahora no puedo”, confesó la periodista durante su visita.

Posteriormente, Mila fue fotografiada disfrutando junto a su hija, Alba Santana, que viajó desde Ámsterdam a España para pasar tiempo con su madre.