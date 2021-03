Ruth Barreto: “En 10 años he logrado cosas que ni me planteé”

Ruts & La Isla Music cumplen 10 años sobre los escenarios. Sobre este largo recorrido, en el que se han sucedido decenas de conciertos y han editado tres discos de estudio, la cantante y líder de la formación, Ruth Barreto, afirma que han logrado conquistas inimaginables en sus comienzos. En su horizonte cercano, una nueva actuación en acústico el día 27 de este mes en la Casa de la Cultura de La Esperanza (19.00 horas) y la edición de un nuevo trabajo discográfico.

-¿Qué recuerda del primer paso de Ruts & La Isla Music?

“Muchas cosas que siguen siendo igual. Lo primero que me viene a la cabeza es cargar la torre de mi ordenador para llevarla al estudio profesional de un amigo y poder grabar las baterías del que fue mi primer álbum. De esa manera me las llevaba a casa y podía editarlas y seguir creando. El amor por la profesión también sigue intacto y la lucha, la dedicación y la constancia diarias continúan siendo también iguales entonces que ahora. Ese amigo era y es José Izquierdo, el técnico de sonido que me acompaña siempre, y el baterista era y sigue siendo Toño Alonso”.

-¿Qué metas se han quedado por lograr en estos primeros 10 años de carrera?

“No tengo la sensación de que me haya quedado nada por hacer en estos 10 años. Más bien creo que he logrado muchísimas cosas que no me planteé en un principio pero que se han dado. Entre ellas, no solo seguir haciendo conciertos, sino hacerlos en los festivales más destacados de Canarias e incluso presentarme también en teatros y auditorios con mis composiciones propias de base reggae. ¡Inimaginable en los comienzos! Ampliar mi acción cultural. No solo dedicarme a cantar, componer, escribir, en definitiva, a crear, sino que además con el propósito de cambiar las cosas desde dentro, llevo siete años junto a Toño Alonso defendiendo proyectos como Reggae Can Festival, que dan lugar a artistas y a sus creaciones propias y recientemente he comenzado con Ellas en su Arte, una necesaria celebración del arte de las mujeres”.

-¿De qué forma ha evolucionado el proyecto?

“Mi proyecto musical ha evolucionado muy lentamente, pues mi creatividad se ha diversificado como te conté con anterioridad. Dentro de los ensayos de La Isla Music he perseguido siempre que sonemos juntos, con onda y con expresividad. Somos ocho, con lo cual escuchar lo que está haciendo el otro y sobre ello expresar ha sido una máxima que nos ha llevado a ser una banda compacta. Con un buen groove. Como artista me interesa la identidad y la originalidad. Está claro que todos tenemos influencias, pero trato de no perder mi personalidad y no perderme en etiquetas”.

-¿Cuál es el estado de salud de reggae en Tenerife?

“Tocado pero no hundido. Imagino un aluvión de discos y canciones nuevas para finales de este año, principios del otro. Esta situación tan desesperante necesita del reggae, siempre tan optimista y comprometido, y no me cabe duda de que este Archipiélago Reggae seguirá sonando”.

-Háblenos de su próximo concierto. ¿Qué ofrecerán?

“Un concierto más íntimo y emotivo. Llevaré los temas más destacados de mis discos Todo Va a Salir Bien y Flor de Invierno en versión acústica, además de algunas versiones con las que vibro. El formato musical es bastante peculiar y refleja la versatilidad y grandeza de los músicos que me acompañan habitualmente. Dos guitarras, violín, sinte, percusión menor, caja de ritmos y coros de cuatro voces son el mapa sonoro de este concierto en acústico”.

-¿Cuál será el próximo gran paso de Ruts & La Isla Music?

“Estoy en la preproducción de mi próximo disco. Si logro publicarlo este año, sin lugar a dudas, habré dado un paso inmenso”.