Adiós al rapero de la voz ronca; muere DMX a los 50 años

DMX, el rapero de voz ronca y líder en las listas de éxitos que electrizó a los oyentes con canciones como “Party Up (Up in Here)” y “X Gon ‘Give It to Ya”, inspirándose en su vida dura y al mismo tiempo emergiendo como una estrella de películas de acción y thrillers policiales, ha fallecido este 9 de abril en un hospital de White Plains, Nueva York. Tenía 50 años.

Su familia ha sido la encargada de anunciar su muerte a través de un comunicado. Su abogado, Murray Richman, ha declarado al The Washington Post que DMX había sido hospitalizado después de un ataque cardíaco. Niega tener conocimiento de que DMX hubiera sufrido una sobredosis de drogas, según ha informado otro medio de comunicación, TMZ. Esto a pesar de que a lo largo de su vida luchó contra su adicción a las drogas y estuvo en rehabilitación en más de una ocasión.

DMX, cuyo nombre real era Earl Simmons, grabó con artistas como LL Cool J y Onyx antes de lanzar su álbum debut, “It’s Dark and Hell Is Hot”, en 1998. Con singles como “Ruff Ryders ‘Anthem” y “Get at Me Dog ”, se convirtió en un referente del hip-hop hardcore.

DMX recibió tres nominaciones al Grammy, en 2000 y 2001. Dos fueron para Mejor interpretación solista de rap y la tercera fue para Mejor álbum de rap.

Ha sido aclamado por algunos críticos como heredero del rapero asesinado Tupac.