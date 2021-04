Lola Ortiz se despide de su novio, fallecido de forma repentina: “Se me rompió el corazón en mil pedazos”

El pasado viernes, 23 de abril, el joven futbolista Luis Ojeda Suárez falleció de forma repentina, a los 20 años de edad. El jugador formó parte de la cantera del UD Las Palmas. Era la pareja de Lola Ortiz, conocida en televisión por su paso por diversos programas de Mediaset.

La canaria ha compartido en sus stories de Instagram una emotiva despedida así como imágenes con la que era su pareja. Una despedida en la que se puede leer: “Estoy completamente destrozada. No sé cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en mil pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar”.

Además, la joven ha compartido fotos en las que escribe lo mucho que le echa de menos.