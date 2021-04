Víctor Sáenz vuelve a la carga en un nuevo World Pádel Tour

Era apenas un aprendiz de adolescente cuando jugó su primer Pádel Pro Tour, circuito extinguido y sustituido hace no mucho por el World Pádel Tour. Han pasado 13 años desde que Víctor Sáenz, con sólo 17 primaveras, se quedaba a un partido de entrar en el cuadro final de la competición por excelencia dentro del mundo del pádel. Las ganas de competir al máximo nivel no las ha perdido nunca, por eso vuelve a la carga esta semana en el retorno del WPT al calendario deportivo.

Prueba de antígenos en mano, el jugador tinerfeño viajó hasta Madrid para arrancar en el Adeslas Madrid Open junto a Xavi de Benito y medirse en la primera ronda de la fase pre-previa a los franceses Johan Bergeron y Robin Haziza en un duelo que, a priori, debería conducirles hacia el partido donde se jugarían la previa.

Sáenz, cargado de ilusión y ganas, explicaba que este año “se presenta diferente” después de la gran experiencia de haber competido el curso pasado con “un gran jugador como Germán Tamame” con el que “no hicimos tan buenos resultados como esperábamos” debido, en buena parte, a una lesión de espalda que arrastró durante todo el año. “La lesión la hemos estado tratando desde noviembre porque no hemos competido, me he estado cuidando y fortaleciendo la espalda y me encuentro mucho mejor”, explicaba el realejero.

La idea de este año para Víctor Sáenz es “competir” aunque su idea, con el Covid-19 “ha cambiado un poco”. “Con todo lo que está pasando, hacer eventos, aunque haya o no haya público, donde se mueva gente de distintas comunidades a otros lugares, perjudica a todo lo que se está viviendo”, explicaba Sáenz, que como profesional del pádel siente que debe seguir compitiendo “a un alto nivel” para lo que ha encontrado el principal apoyo de Juan Carlos Rivero y Ricky, de Head y de Miguel Cedrés, de Dispa Cedrés, así como del nuevo proyecto del Club de Pádel La Galera en el que está inmerso.