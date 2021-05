EBAU 2021, prohibido el acceso a sospechosos de tener Covid-19 y otros vetos. Sergio Méndez

Las pruebas de acceso a la Universidad de 2021, que en Canarias se desarrollarán entre el 9 y el 12 de junio, prohibirán el acceso a las personas sospechosas de sufrir el coronavirus, entrar sin mascarilla y la coincidencia en tiempo y espacio de exámenes en la misma zona del edificio donde se realicen.



Igual que en ediciones anteriores, la EBAU, antigua Selectividad, se divide en dos fases: la general (lengua y literatura, lengua extranjera, historia y una asignatura troncal según la modalidad de Bachillerato cursada) y la específica o voluntaria, donde se pueden hacer un máximo de cuatro exámenes.



La calificación para el acceso a la Universidad se sigue calculando ponderando un 40% la calificación de la prueba y un 60% la calificación final de la etapa. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos.



Se repetirá el modelo de examen más flexible -ofrece más preguntas para elegir- que se adoptó en 2020 como consecuencia de la pandemia, que obligó a todos los alumnos a permanecer en casa y seguir las enseñanzas en línea.



A los exámenes están convocados más de 200.000 jóvenes, de los que más del 90 % suelen aprobar.



Las últimas medidas de prevención frente al coronavirus acordadas por Educación, Universidades y Sanidad para la EBAU 2021 exigen que no se formen aglomeraciones ni desplazamientos innecesarios.



PROHIBIDAS LAS MASCARILLAS CON VÁLVULA



Para ello aconseja ampliar las sedes del examen; repartir los alumnos en el mayor número de aulas; reducir el aforo de los aseos y servicios; limitar todo lo posible la coincidencia en tiempo y espacio de exámenes en la misma zona del edificio donde se realicen; escalonar las entradas y salidas y permitir al alumno acudir a las sedes más cercanas a su domicilio para reducir los traslados.



Estará prohibido el uso de las mascarillas con válvula y mantener una distancia de seguridad interpersonal inferior al metro y medio.



Solo estarán exentos del uso de la mascarilla personas que presenten alguna enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su empleo o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.



PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS CON SÍNTOMAS



No podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con Covid-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad aunque no presenten síntomas y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido, o las que se encuentren en período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con algún positivo.



En cuanto a la ventilación, solo en el caso de que no sea posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o mecánica, se pueden emplear filtros o purificadores de aire (con filtros HEPA).

Una vez terminada la evaluación, será obligatorio que el alumnado abandone el aula inmediatamente y hacerlo de forma escalonada para evitar aglomeraciones.



Si una persona empieza a tener síntomas de Covid-19 deberá irse a su casa lo antes posible y si, por cualquier motivo, hubiera que atenderle, se le llevará a un espacio separado de uso individual.



El afectado se pondrá en contacto con el centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, o en su caso, con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y se seguirán sus instrucciones.



LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SE CONOCERÁN ANTES DEL 25 DE JUNIO

Las pruebas deberán finalizar antes del día 18 de junio de 2021 y los resultados provisionales publicados antes del 25 de junio de 2021.



La convocatoria extraordinaria, una segunda oportunidad para aprobar o para subir nota, terminará antes del día 16 de julio o del 16 de septiembre en el caso de que la comunidad autónoma determine celebrarla en septiembre.



A continuación las fechas de las convocatorias de la EBAU:



CCAA ORDINARIA EXTRAORDINARIA

MURCIA 1-3 JUNIO 30-2 JULIO

ANDALUCÍA 15-17 JUNIO 13-15 JULIO

CASTILLA-LA MANCHA 7-9 JUNIO 29-1 JULIO

CASTILLA Y LEÓN 9-11 JUNIO 7-9 JULIO

COMUNIDAD VALENCIANA 8-10 JUNIO 6-8 JULIO

ARAGÓN 8-10 JUNIO 5-7 JULIO

CATALUÑA 8-11 junio 7-9 septiembre

MADRID 7-10 JUNIO 6-8 JULIO

EXTREMADURA 8-10 JUNIO 6-8 JULIO

GALICIA 8-10 JUNIO 13-15 JULIO

ASTURIAS 8-10 JUNIO 6-8 JULIO

CANTABRIA 7-9 JUNIO 5-7 JULIO

NAVARRA 2-4 JUNIO 23-25 JUNIO

LA RIOJA 2-4 JUNIO 5-7 JULIO

PAÍS VASCO 8-10 JUNIO 6-8 JULIO

BALEARES 8-10 JUNIO 6-8 JULIO

CANARIAS 9-12 JUNIO 7-9 JULIO

CEUTA Y MELILLA 15-17 JUNIO 13-15 JULIO.