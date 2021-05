La última afirmación de Miguel Bosé: “Hay menos pájaros porque el 5G se los está cargando”

Miguel Bosé

Desde el inicio de la pandemia del Covid se habla más de Miguel Bosé por sus teorías negacionistas que por su música. El cantante ha concedido entrevistas y se le ha visto en sus redes sociales mostrando su opinión, entre otras cosas, sobre la vacuna contra el Coronavirus.

La última declaración del cantante fue el pasado jueves, cuando participó en una conferencia online privada que organizaba el escritor Daniel Estulin. Una charla a la que solo se podía entrar con entrada, previo pago de 20 dólares (unos 16 euros) y en la que entre sus puntos a tratar destacaban: “plandemia mundial es igual a crimen organizado”, el “control de la población” o los “trapos sucios de Bill Gates”.

Sus opiniones no dejaban indiferente a nadie. “No es una vacuna, es un producto que está autorizado por una emergencia transitoria, pero no está aprobado por nadie. Es un experimento, no es una vacuna testada en humanos. Se han saltado muchos pasos”. Aseguraba el cantante.

Añadía Bosé que “La realidad es que tengo ahí fuera, una naturaleza llena de árboles y pájaros. Hay menos pájaros, porque el 5G se está cargando a todos los gorriones, pero fuera hay una naturaleza llena de vida y un aire que no contiene ni rastro de los virus”.

El cantante habla de “manipulación mediática de la élite” y anima a la población a ser “implacables”. Dice Bosé que las mascarillas, los distanciamientos y las vacunas son “una farsa”. Asegura que todos los que se ponen las vacunas son unos “borregos”