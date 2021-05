Lara, de 22 años, murió con Covid en el hospital tras esperar por una cama

Imagen de archivo de un quirófano. PIXABAY

Lara Arreguiz, de 22 años, murió con Covid-19 en un hospital en Argentina, una historia que ha conmocionado al país. Según señala La Nación, la joven empezó a tener síntomas compatibles con el virus el pasado 13 de mayo y avisó a sus padres, quienes la llevaron al centro de salud. Allí no había camas disponibles y tuvieron que sentarla en una silla de ruedas. Tras ser sometida a varias pruebas, la mandaron a casa con una cita para tres días después, pero, como su estado de salud era cada vez peor, sus progenitores decidieron llevarla al hospital.

En este último centro médico se acostó en el suelo, sobre su mochila, porque tampoco había camas disponibles. “Se sentó muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Se puso a llorar y la hicieron ingresar a la enfermería y después otra vez a esperar en un pasillo. Me dijo que se quería acostar, y se acomodó en el piso y yo le puse una campera. Esa es la foto que circuló”, dijo Claudia, la madre de Lara, a la Radio Con Vos.

“Ahí fue cuando un médico o enfermero que pasó, la levantó y se la llevó a la guardia. Ahí le administraron oxígeno y se calmó. Pero nos dijeron que no había camas, así que estuvo hasta las 21 en la guardia y después la llevaron al hospital antiguo, donde había una cama para ella”, cuenta el padre, Alejandro.

“El jueves 20, me mandaron un mensaje desde el hospital preguntando si no quería ir a verla un ratito. Me pareció raro. Fui, y cuando arribé, estaba muy mal, con una máscara de oxígeno. Me miraba y me hacía señas de que estaba ahogada. Me quebré, no podía verla así. Me fui, pero al llegar a mi casa avisaron que Lara había pasado a terapia y que la habían intubado. Pero a las 3 de la mañana del viernes nos avisaron de que falleció”, añadió Alejandro.