Lucía revela cómo su exmarido secuestró a sus hijos: “Fue horroroso. Les dijeron que los había abandonado”

Este pasado viernes, Lucía Dominguín (63 años) se convirtió en la protagonista del programa de Telecinco, Viernes Deluxe. La hija de la desaparecida Lucía Bosé confesó, por primera vez en su vida, el calvario que vivió al lado de su exmarido Alessandro Salvatore, y cómo este intentó arrebatarle a sus dos hijos en común, Bimba Bosé y Rodolfo, más conocido en los medios de comunicación como Olfo. Estuvo, según sus propias palabras, año y medio sin poder verlos.

Tras romper la relación, se decreta custodia compartida y durante la estancia de los menores en casa de su padre este no los devuelve cuando ha de hacerlo. “Me llama mi suegra y me dice ‘no te preocupes, no los vas a volver a ver, pero están bien'”. Ahí comienza el calvario más duro de Lucía Dominguín. Viajó a México, lugar donde residía su exmarido, y a McAllen. Cuando se celebró un juicio, vio a sus hijos, quienes le negaron el saludo: “Ni me miraban ni me saludaban. Se fueron a los brazos de la pareja de mi ex”.

