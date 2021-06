Concentración vecinal por la regeneración de la Montaña de Taco

Concentración vecinal ayer en la Montaña de Taco. / Tony Cuadrado







Los vecinos de Taco se concentraron ayer ante la Montaña de Taco para exigir a las administraciones la recuperación de este entorno a través de la ejecución del proyecto previsto para esta zona dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) para el suroeste de la zona metropolitana, en el que están implicados el Cabildo y los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz y que prevé la inversión de más de 17 millones de euros, de los cuales 14,6 proceden de fondos europeos. El proyecto para la Montaña de Taco pretende la rehabilitación de su suelo, con más de 100.000 metros cuadrados y muy degradado por la extracción de áridos, para la consecución de un parque y zonas verdes, entre otros servicios para disfrute de la ciudadanía.

Sin embargo, las tres asociaciones convocantes de la concentración (AA.VV. La Montaña, AA.VV. Octubre 1953 de San Luis Gonzaga de Taco y AA.VV. San Jerónimo de Taco) denunciaron ayer que “estamos en el segundo trimestre del año 2021 y aún no se sabe nada del proyecto, qué gestiones se han realizado, nada…”, cuando “la idea que teníamos era que iba ser antes del año 2022”, por lo que temen que “podemos perder la financiación europea y quedarnos de nuevo en la casilla de salida”, ya que el plazo dado para la ejecución de esta estrategia vence en septiembre de 2023, según denunciaron en un manifiesto que leyeron en la concentración.

“La historia de la Montaña de Taco -continuaron-, nuestra montaña, ha sido tortuosa; víctima de la voracidad del propio desarrollo urbanístico de nuestra Isla, del saqueo de unos pocos y de una administración que constantemente ha mirado para otro lado”, así como de “basuras, escombros y vertidos ilegales. Pero aquí estamos, porque pese a la continua agresión a la que ha sido y es sometida no queremos abandonarla. Queremos seguir luchando por mantener lo poco que queda, un escaso cincuenta por ciento de su esplendor, y no ceder ante la más mínima posibilidad de recuperarla”.

“La Comarca de Taco no va a permitir una degradación mayor de su entorno. ¡Ya está bien!, ¡debemos despertar y hacer que quienes tienen la obligación actúen con contundencia, porque el futuro, el nuestro, está aquí y ahora!”, enfatizaron.

Por ello, “las tres asociaciones vecinales vamos a crear una comisión de seguimiento y seremos nosotros los que citaremos a los ayuntamientos y al Cabildo para que vengan a Taco a darnos explicaciones si quieren, y si no, se lo tendrán que explicar a los vecinos de Taco”, anunció Dolores Rodríguez, presidenta de la AA.VV. San Jerónimo de Taco.

Dolores Rodríguez valoró muy positivamente la concentración. “Ha ido genial, estamos muy contentas, han venido los que tenían que venir, representantes de la Fav Aguere, de asociaciones de mayores, juveniles, vecinos… y hay que tener en cuenta que era un viernes por la mañana en horario laboral”, apuntó.

Ahora esperan algún tipo de respuesta o reacción por parte de las administraciones, y de no ser así “éste será el primero de muchos actos, porque no vamos a seguir callados, Taco no va a seguir callado”, enfatizó Bárbara Santos, presidenta de la AA.VV. La Montaña, de San Matías.