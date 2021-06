Destroza la valla de un parking en Gran Canaria por 25 céntimos: “Quiero pagar y no me dejan”

Captura de pantalla del vídeo que ha circulado por las redes sociales este miércoles.

Un hombre grabó en vídeo el momento en que arrancó con su vehículo la valla de un parking privado en Las Palmas de Gran Canaria, junto al parque de Santa Catalina, tras no poder abonar con tarjeta bancaria ni con el teléfono móvil los 25 céntimos por el tiempo que su coche estuvo estacionado en el recinto. “Son 25 céntimos que no tengo pero sí los quiero pagar y no me dejan. Tampoco me dejan salir”, explicaba en la grabación.

“¿Solución? Lo que van a ver”, continuaba el conductor, poco antes de llevarse por delante el obstáculo del aparcamiento.

Fuentes del parking indicaron a Canarias7 que el usuario solo quería utilizar su teléfono móvil y no era posible en esa máquina. Al parecer, le dieron incluso la posibilidad de acudir a un cajero para retirar dinero en efectivo y abonar el ticket. El citado medio apunta que el individuo fue denunciado por el suceso.