Interior desestima registrar la asociación “Abducidos por los Alienígenas”

El Ministerio del Interior aprobó el 5 de agosto la legalización de la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España. Pero esta semana a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha hecho público que no se había podido contactar con la asociación, por lo que se desistía de su registro.

Hasta el momento se desconoce quiénes son los promotores de esta iniciativa, ya que no hay ni rastro de información sobre ellos en la red. El único dato que puede encontrarse es que su sede se encuentra en la calle Cea Bermúdez, 35-37, en Madrid, según se recoge en el BOE

La legalización fue firmada por el subdirector general de Asociaciones, Archivos y Documentación del Gobierno, José Rafael Rojas. Esta subdirección general es un órgano menor perteneciente al Ministerio de Interior, que dirige el exjuez Fernando Grande-Marlaska.

En vista de que no se había podido contactar con la asociación, algunos usuarios de Twitter han publicado el anuncio por si alguno de sus miembros leía el anuncio. Finalmente, todo parece haber quedado en una anécdota.

Un amigo me hace llegar esta resolución que no ha podido ser notificada a la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España. Ambos confiamos en que donde no llega el BOE pueda llegar esta red social: haz tu magia, Twitter (se agradece difusión). pic.twitter.com/cPVh4eQZSZ