Aclaran el origen del cáncer de pulmón en los no fumadores

Un análisis genómico del cáncer de pulmón en personas sin antecedentes de tabaquismo ha descubierto que la mayoría de estos tumores surgen por la acumulación de mutaciones causadas por procesos naturales del organismo, según publican los investigadores en la revista Nature Genetics.

Este estudio fue realizado por un equipo internacional dirigido por investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), perteneciente a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos, y describe por primera vez tres subtipos moleculares de cáncer de pulmón enpersonas que nunca han fumado.

Estos conocimientos ayudarán a desvelar el misterio de cómo surge el cáncer de pulmón en personas sin antecedentes de tabaquismo y podrán guiar el desarrollo de tratamientos clínicos más precisos.

“Lo que estamos viendo es que hay diferentes subtipos de cáncer de pulmón en los nunca fumadores que tienen características moleculares y procesos evolutivos distintos -explica la epidemióloga Maria Teresa Landi, de la Rama de Epidemiología Tumoral Integrativa en la División de Epidemiología y Genética del NCI, que dirigió el estudio-. En el futuro podremos disponer de diferentes tratamientos basados en estos subtipos”.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Cada año se diagnostica la enfermedad a más de dos millones de personas en todo el planeta. La mayoría de quienes desarrollan un cáncer de pulmón tienen un historial de tabaquismo, pero entre el 10% y el 20% nunca han fumado y ese cáncer de pulmón en los que nunca han fumado se da con más frecuencia en las mujeres y a una edad más temprana que el cáncer de pulmón en los fumadores.

Los factores de riesgo ambientales, como la exposición al humo de tabaco ajeno, al radón, a la contaminación atmosférica y al amianto, o el haber padecido enfermedades pulmonares anteriormente, pueden explicar algunos cánceres de pulmón entre los nunca fumadores, pero los científicos aún no saben qué causa la mayoría de estos cánceres.

En este amplio estudio epidemiológico, los investigadores utilizaron la secuenciación del genoma completo para caracterizar los cambios genómicos en el tejido tumoral y en el tejido normal correspondiente de 232 no fumadores, predominantemente de ascendencia europea, a los que se les había diagnosticado cáncer de pulmón de células no pequeñas. Los tumores incluían189 adenocarcinomas(el tipo más común de cáncer de pulmón), 36 carcinoides y otros siete tumores de diversos tipos. Los pacientes aún no habían recibido tratamiento para su cáncer.

Los investigadores examinaron los genomas de los tumores en busca de firmas mutacionales, que son patrones de mutaciones asociados a procesos mutacionales específicos, como el daño producido por actividades naturales del organismo (por ejemplo, la reparación defectuosa del ADN o el estrés oxidativo) o por la exposición a carcinógenos.

