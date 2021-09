Kiko Rivera desvela la terrible experiencia que sufrió de pequeño

Kiko Rivera en Gran Hermano Dúo. | EUROPA PRESS

Kiko Rivera no deja de acaparar la atención de los medios después de la guerra que ha protagonizado durante meses con su propia madre, Isabel Pantoja. Ahora vuelve a ser noticia al hacerse público un capítulo de su pasado que tiene que ver con Toledo, donde estuvo internado en un colegio en el que dice que sufrió acoso.

Rivera ha confesado públicamente que fue víctima de acoso escolar durante su paso por este centro -en la actualidad convertido en una residencia de mayores- y ha querido aleccionar a los más jóvenes sobre la importancia de acabar con el bullying.

El DJ ha compartido esta historia con sus seguidores en su cuenta de Instagram. Junto al dibujo de una niña señalada por varias manos manda un importante mensaje: “Stop bullying”, es decir, parar el acoso escolar. Kiko Rivera se posiciona contra el bullying tras haberlo sufrido en sus propias carnes coincidiendo con la vuelta al cole de lo niños españoles. Se ha sincerado después de escuchar cómo un antiguo compañero del internado toledano ha hablado sobre él en un programa de televisión: “Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí”, empieza escribiendo en su publicación.

Kiko habla abiertamente de esta experiencia de su vida que le ha marcado para siempre: “Sí, me hacían bullying“. Dice que no fue acoso escolar como ha contado su compañero: “Fui objeto de patadas y puñetazos. Me robaban y fue una época bastante dura, para qué engañaros. Lo hacían por la simple razón de dónde venía”.

