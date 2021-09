Primeras palabras de Sara Carbonero: “Me habéis dado un verano que tela”. | EUROPA PRESS

En uno de los mejores momentos de su vida y recién aterrizada en Madrid después de un verano único en el que la hemos visto más radiante que nunca, Sara Carbonero ha reaparecido en la presentación del nuevo videoclip de ‘Tu otra bonita’, que además protagoniza. Y es que a pesar de que se apuntó a que era en el nuevo tema de Kiki Morente donde veríamos a la periodista debutando como actriz, ha sido en el de uno de sus grupos favoritos, con quien ha presumido de complicidad y amistad tras conocerlos gracias a Isabel Jiménez.

Espectacular con un look bicolor en blanco y negro con minifalda negra, botas estilo cowboy y una blusa de corte romántico, Sara no dudó en atender a la prensa y confesar cómo se encuentra qué proyectos tiene en los próximos meses. Tirando de sentido del humor y demostrando su maestría para esquivar las preguntas sobre su vida sentimental, la ex de Iker Casillas – con quien por cierto desveló que se lleva fenomenal – evitó confirmar su romance con Kiki Morente aunque su sonrisa cuando habla del cantaor la delata.

“No voy a decir nada. Chicas y chicos os lo digo de verdad con todo el amor del mundo ¿vale? Estamos en lo que estamos, creo que los protagonistas son Héctor, Bonita, Valeria, Yo* no voy a contar nada de verdad. Yo estoy súper bien, muchas gracias: Está todo muy bien y ya está”, declaraba una incómoda Sara por la expectación que se creó a su llegada a la presentación, bromeando con que no ha echado nada de menos las preguntas de la prensa ni los micrófonos este verano y dejando claro que no va a hablar (por el momento) de su relación con Kiki Morente.

“Yo no voy a entrar a aclarar absolutamente nada, el videoclip lo acabáis de ver y ya está” ha señalado, desmintiendo sin necesidad de palabras que vaya a protagonizar el próximo video de su presunto amigo especial y evitando también confirmar si es cierto que le entrevistará en su programa de Radio Marca el 30 de septiembre: “No tengo absolutamente nada que contaros, nada de nada de verdad”.

Sin poder ocultar que está viviendo un gran momento de su vida – pero sin aclarar si es debido a Kiki – Sara ha confesado que “estoy muy bien de verdad. Muy bien, muy bien pero es que hay tantas cosas en las que no voy ahora a entrar porque sería una locura porque no hay ni tiempo. Me habéis dado un verano que tela”.

Un verano especial en el que la hemos visto disfrutar con amigas como Raquel Perera y que le ha servido para cargar pilas de cara a la nueva temporada, que se presenta de lo más completa: “Vuelvo al trabajo en la radio con mucha ilusión, la campaña nueva de ‘Slow Love’ y cosas que me apetece hacer, estar tranquila por supuesto, vuelta al cole y estar día a día; y ojalá salga alguna cosita más relacionada con la radio o con la música, pero que ahora no puedo decir”, ha adelantado una Sara más relajada que nunca ante la prensa.

Eso sí, a pesar de nuestra insistencia, ni palabra de Kiki. “Estoy ilusionada con todo, con la vida que es muy bonita”, ha asegurado cuando le hemos preguntado si estaba de nuevo ilusionada en el amor, añadiendo ante nuestra insistencia un críptico “eso lo dices tú, yo digo que estoy muy feliz. Está todo muy bien y por supuesto que tengo buena relación con Iker, por supuestísimo”.

“Hay tiempo para el amor y para todo, pero lo importante es tener mucha salud y estar ilusionada, ya está”, zanjaba una Sara más radiante que nunca y con la felicidad – sea del tipo que sea – reflejada en su mirada. ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!