Ana Milán en pie de guerra contra los ‘haters’ tras la muerte de Verónica Forqué

na Milán se compadece de los ‘hasters’, a los que ella mantiene a raya en redes sociales

Cuando Ana Milán habla, sentencia. La fuerza que desprende la actriz, tanto con sus palabras como con su expresión corporal, no deja indiferente a nadie y en esta ocasión no podía ser menos. Tras la triste muerte de Verónica Forqué, muchas son las voces que se han alzado en contra del acoso en redes. Sobre él, Ana Milán lo tiene claro: “Me da mucha pena quién sufre ese acoso, tanta pena como quién es capaz de escribir y acosar en redes”. Y desprende una gran inteligencia (seguida por pocos) en su postura ante la gente que no le es de su agrado: “Hay gente que me cae mal o no me gusta, pero simplemente me aparto. No hace falta el insulto”.

La protagonista de ‘By Ana Milan’ no está exenta de críticas, las cuales acepta siempre que sean constructivas. Pero la cosa cambia y se mantiene en pie de guerra si provienen de ‘haters’, a los que tiene a raya. “Yo tengo mucha suerte, es verdad que tengo pocos haters. los que tengo los silencio y siempre pienso: en algún momento os acabaréis aislando y acabaréis todos juntos, los haters. me dan un poco igual”, comentó Ana sobre los tediosos ‘haters’ a los que, en el fondo, compadece “pobres, deben tener una vida muy triste y deben necesitar mucha ayuda.”.

Con una agenda repleta de proyectos profesionales, entre los que se encuentra la película de ‘Camara café’, Ana Milán se prepara vivir unas navidades en familia, aunque confiese ser poco proclive a estas fechas: “Yo soy un poco Grinch, me dan igual las Navidades”.