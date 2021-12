Geraldine, el gran amor de Carlos Marín: “Antes de intubarle se despidió de mí porque sabía que no iba a aguantar”

Geraldine, el gran amor de Carlos Marín. | EUROPA PRESS

Geraldine Larrosa ha acudido a la capilla ardiente del que fue su marido, Carlos Marín y lo cierto es que hemos visto a una mujer completamente destruida por la pérdida del cantante, con el que mantenía una relación extraordinaria después de su separación. Casi sin creérselo todavía, Geraldine saca fuerzas para hablar con los medios de comunicación y explica cómo se encuentra en estos duros momentos.

“Yo quiero decir que muchas gracias por todo lo que habéis hecho. Se ha ido mi gran amor, treinta años que he estado con él, hemos estado siempre juntos, estos últimos dos años hemos estado juntos y siempre he dicho que fuera un privilegio” decía nada más llegar a la capilla y confesaba que después del confinamiento ambos se alegraban de estar vivos: “Habíamos sobrevivido a la pandemia y al final la pandemia me lo ha quitado. Era la persona más buena del mundo, el artista más grande de España y del mundo entero, es que no me lo creo todavía”.

Geraldine ha pedido respeto para toda la familia y sobre todo que se respete su nombre como persona y artista: “Quiero que le cuidéis mucho, ha sido muy bueno con todo el mundo, siempre ha ayudado a todo el mundo y es una gran pérdida. Antes de intubarle se despidió de mí porque sabía que no iba a aguantar y fue súper triste, me llamó y me dijo que me quería con locura y que era la mujer de su vida”.

Geraldine ha confesado que su hija está muy conmovida por la muerte de su padrino y nos ha desvelado cómo se enteró de la mala noticia: “Su segundo padre, ella está muy afectada, lo primero que hizo fue enviarle un mensaje, escrito, como diciendo ‘por favor, contestame’, pero bueno ya está”.

Finalmente Gerladine ha agradecido a la prensa el cariño mostrado y ha asegurado que seguirá luchando por conseguir los sueños que tenían en común: “Os agradezco mucho en nombre de toda la familia, voy a seguir luchando por sus sueños y por los sueños que teníamos juntos. No quiero que le mundo lo olvide. Teníamos un proyecto muy bonito”.