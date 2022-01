Antonio David Flores reaparece en televisión y se pronuncia sobre Marta Riesco

Antonio David Flores rompe su silencio en Viva la vida.

Es el protagonista de la semana y el que faltaba por alzar la voz ante su nueva situación personal. Tras la portada de la revista que informaba sobre la consolidación de la relación de Antonio David Flores (46 años) y Marta Riesco al compartir ya vivienda, el excolaborador televisivo era el único que no se había pronunciado ante la prensa, aunque sí lo había hecho en su canal de YouTube vía comunicado.

Si a lo largo de la semana ya habían hablado en los medios de comunicación Rocío Flores (25), Olga Moreno (46) e incluso la propia Marta, no ha sido hasta este pasado sábado 15 de enero cuando el protagonista de la noticia ha dado la cara.

“Deciros que yo no estoy desaparecido ni mucho menos. Estoy en mi casa con mis hijos, que están malos y llevamos ahí una semana. Hoy es el primer día que ya puedo salir a la calle”, comenzaba Antonio David su discurso, quien, al igual que su actual pareja, también rehusó entrar en detalles sobre su nueva relación sentimental para evitar conjeturas: “No tengo por qué entrar en más detalles, de verdad no tengo que entrar en más detalles. Me gustaría que me entendierais porque si diera más detalles, se sigue con las especulaciones”.

Antonio David explicó que hacía esta comparecencia improvisada porque “no quiero es más presión ni más daño a la gente que nos rodea“. Asegurando que la relación con su exmujer, Olga Moreno, tras la publicación de que ya comparte nido de amor con Marta es cordial: “La relación con Olga está bien, está bien porque llevamos mucho tiempo intentando mantener una relación cordial. Lo habéis visto, el tiempo que he estado en Málaga he estado en casa y no ha habido ningún problema“.

Incidió en que a pesar de que su matrimonio está roto, siguen manteniendo a la familia unida “somos una familia y vamos a seguir siéndolo, ya lo he hablado, lo hablé hace tres meses y no va a cambiar absolutamente nada”

Para finalizar este esperado speech, solicitó respeto para todas las mujeres que forman parte de su vida. “Pido que se respeten a las mujeres que me rodean, que son todas fantásticas y estoy súper orgulloso de todas”, afirmó y añadió “si, realmente, mis excompañeros quieren hacer daño, que sigan haciéndome daño a mí, que me disparen a mí, pero que no sean crueles y no ataquen a terceras personas”.

Además, Antonio David descarta comercializar con su relación con Marta Riesco “no voy a hacer ninguna exclusiva ni voy a comercializar con esto“, ya que “lo que no voy a participar es en la difamación, en calumnias, injurias a que intenten que el siguiente paso sea enfrentarme a mi familia”, apelando a su derecho a ser feliz en esta nueva etapa de su vida: “Llevo tres meses separado. Creo que también tengo derecho a rehacer mi vida e intentar estar bien y ser feliz. Ha sido un año, de verdad, muy difícil para mí, para los míos. Me encuentro en un momento donde quiero estar bien y encontrarme bien, nada más”.

Su comunicado

Horas después de que viera la luz la portada de la revista Lecturas, Antonio David quiso pronunciarse a través de un comunicado: “Hace algún tiempo que dije que no volvería a hablar de mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta que me veo obligado a dar una serie de explicaciones. No por mí sino por otras personas que puedan verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy. Así que voy a hacer una excepción”.

Y añadía: “Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado rumbos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo. Decir también que quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierne a mí”.

Para terminar, habló de su persona: “Y ahora sí, es el momento de hablar de mí. Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación. En la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase a todos y que no se difundan o publiquen informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y de intentar desestabilizar una familia. Familia que somos y seremos“.