El Archipiélago agiliza las altas COVID para la vuelta al trabajo de la población

Imagen del interior de un centro de salud. DA

Además de saturar los servicios de Atención Primaria, la alta incidencia de casos registrada durante la sexta ola de la pandemia, provocada por la mayor transmisibilidad de la variante ómicron, está causando estragos en el ámbito laboral debido al elevado número de bajas de trabajadores que deben guardar cuarentena en cumplimiento de los protocolos sanitarios. A finales de diciembre, la Comisión de Salud Pública decidió reducir el periodo de aislamiento de diez a siete días. Ahora, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canaria ha adoptado una medida “excepcional y temporal” para agilizar la reincorporación a sus puestos de trabajo de determinados perfiles de pacientes que han dado positivo en un test de detección de infección activa de COVID-19 o son contactos estrechos de un caso confirmado.



Una vez superado el periodo de cuarentena obligatoria, el Servicio Canario de Salud (SCS) dará el alta médica de forma automática, sin necesidad de que sean citados en agenda por los médicos de familia ni de someterse a otra prueba, a los pacientes que cumplan una serie de requisitos. En concreto, a aquellos que tengan 45 años o menos y estén vacunados, no tengan factores de riesgo, hayan cursado la infección sin síntomas o con síntomas leves y no puedan realizar teletrabajo. También se aplicará la medida a los contactos estrechos inmunodeprimidos y los que no cuenten con la pauta de vacunación completa y no hayan pasado la enfermedad en los últimos 180 días. Hay que recordar que los contactos estrechos sin síntomas de la enfermedad y con la pauta completa de vacunación ya no tienen que permanecer aislados, según una de las últimas actualizaciones de los protocolos.



Según el escrito remitido a los profesionales de Atención Primaria por la Unidad de Salud Laboral, los pacientes serán informados de la emisión del alta a través de un mensaje SMS al número de teléfono registrado en la tarjeta sanitaria. Se recomienda, además, informar de la fecha de alta en el mismo momento de la expedición de la baja médica, para que los usuarios sepan cuándo deben volver a trabajar si no hay ninguna incidencia clínica previa. En caso de que un paciente que se englobe en uno de los supuestos descritos requiera que el periodo de aislamiento se prolongue por cuestiones médicas, el programa permitirá la cancelación del alta hasta que el profesional sanitario lo decida.