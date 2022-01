Kiko Hernández disfruta de unas vacaciones a todo lujo en Canarias y se convierte en la pura imagen de la felicidad. Con una mesa llena de panes, chacina, zumas, vino, agua y hasta un roscón de Reyes, el colaborador de Sálvame no ha podido sentirse más afortunado tras haber pasado unos días de descanso en el Archipiélago.

“Increíble forma de empezar el 2022. Me he tenido que portar muy bien en el 2021 para que los Reyes Magos me regalen una estancia en una villa del mejor hotel de Lanzarote“, afirmaba Hernández en su cuenta de Instagram, donde ha presumido su regalo.

El colaborador de Sálvame ha pasado unos días de lo más tranquilos en la Isla, donde “se ha sentido como en casa” y ha disfrutado del calorcito con 26º de temperatura.

Tras pegarse su atracón, el comunicador visitó el Parque Nacional de Timanfaya, toda una joya natural de Lanzarote.