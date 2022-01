La escritora y periodista Bibiana Candia presenta este jueves su novela ‘Azucre’

Bibiana Candia publicó en 2021 su primera novela, ‘Azucre’. / DA

TEA Tenerife Espacio de las Artes recibe mañana jueves (19.00 horas) a la escritora y periodista Bibiana Candia (Galicia, 1977), quien presentará su primera novela, Azucre (Pepitas de Calabaza), elegida por los críticos de El Cultural como uno de los mejores debuts narrativos de 2021. Azucre es el relato de la auténtica historia de 1.700 jóvenes que viajaron a Cuba para trabajar y acabaron vendidos como esclavos por obra de Urbano Feijóo de Sotomayor, un gallego que, aprovechando su situación de necesidad, promovió una campaña de colonización blanca y sustitución de la mano de obra llevada desde África.

Azucre, alejada de informes oficiales y fríos análisis, da voz a los silenciados de este suceso que en su día fue un auténtico escándalo y que la memoria no puede ignorar.

El relato sitúa al lector en Galicia, en 1853. “El invierno más lluvioso de la historia -se lee en su sinopsis- ha destrozado las cosechas y una epidemia de cólera empieza a hacer estragos entre la población. Orestes, el Tísico, el Rañeta y Trasdelrío, el Comido, Tomás el de Coruña y muchos otros rapaces que anhelan un futuro mejor para ellos y sus familias deciden abandonar sus hogares y partir rumbo a Cuba para ganarse la vida en las plantaciones de caña de azúcar. Pero ese viaje les tiene reservado un calvario que sus cándidas mentes jamás habrían sido capaces de imaginar”.

Bibiana Candia (A Coruña, 1977) ha publicado los poemarios La rueda del hámster y Las trapecistas no tenemos novio, el libro de relatos El pie de Kafka y el artefacto narrativo Fe de erratas. Colabora en las revistas Jot Down Magazine y Letras Libres. En 2020 ganó el Premio de Periodismo Carmen de Burgos por su artículo María Moliner, nuestra señora de las palabras, publicado en la revista Jot Down, y el pasado año el Premio Internacional de Periodismo Julio Camba por su columna Una legión de señoras en bata, publicada en Letras Libres.

En esta actividad del ciclo Diálogos de escritura la autora estará acompañada por el profesor de Filología de la Universidad de La Laguna (ULL) José Antonio Ramos Arteaga y la coordinadora de este programa, Izaskun Legarza. Para asistir a esta presentación, que es gratuita pero de aforo limitado, y en la que se seguirá de manera estricta el protocolo de seguridad sanitaria, se requiere inscripción previa y se debe enviar un correo electrónico a actividades@teatenerife.es, indicando nombre, DNI y un número de teléfono de contacto.