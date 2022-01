Tenerife no soporta ni más coches ni más carreteras

El tren del Sur es una de las apuestas de Enrique Arriaga para la movilidad sostenible, avanzando la compra de terrenos por seis millones de euros para hacer la estación de Los Cristianos. DA

La isla de Tenerife cuenta, a fecha de diciembre de 2021, con 849.133 vehículos matriculados, sin contar los 24.928 de alquiler, de los cuales 586.381 son turismos, mientras que poco más de la mitad de la población (568.828) tiene licencia para conducir, según datos de la DGT. Unos números que reflejan la necesidad de incrementar el transporte público ante la sucesión de atascos que se viven en las dos grandes áreas pobladas de Tenerife, la metropolitana y la zona turística Arona-Adeje. Estas cifras son para Enrique Arriaga, vicepresidente y consejero de Movilidad del Cabildo, fiel reflejo de que “en Tenerife no caben ni más coches ni más carreteras”, remarcando que “hay que terminar las infraestructuras proyectadas en 2005 y que no se han hecho en 20 años, pero ya no caben ni cuatro ni seis carriles en nuestras autopistas”.

Para Arriaga, el problema de la presencia masiva de coches en los 1.550 kilómetros de vías que tiene la Isla se ha incrementado incluso con la pandemia, porque “ahora se ven más coches con un solo conductor, por miedo a los contagios”, señaló, y reconoció que “el transporte público sigue siendo minoritario, a pesar de que hemos mejorado el servicio y nuestras guaguas”. Arriaga recordó que una de las soluciones pasa por los carriles Bus-VAO y apostó, pese a que el presidente insular, Pedro Martín, dijera hace unos meses que “no es prioritario”, por el tren del Sur. “Este viernes -dijo- llevaremos al Pleno del Cabildo, al igual que en el de Gran Canaria, una moción en la que solicitaremos incluir los trenes en la Red Estratégica Ferroviaria Española, paso imprescindible para obtener del Ministerio de Fomento y los fondos europeos Next Generation la financiación completa de los 2.400 millones de euros que cuesta el proyecto ya redactado del tren del Sur, no así el del Norte, porque apenas hay un boceto y sería casi inviable por la presión urbana en torno a la TF-5, por la cantidad de túneles que abría que abrir y lo costoso de superar la cota de los 600 metros de Santa Cruz a La Laguna”, dijo el vicepresidente.

En la redacción del Plan Insular de Movilidad Sostenible 2020-2040 se recoge el tren del Sur, desde Santa Cruz a Adeje, aunque Arriaga no descarta que inicialmente se pudiera hacer desde San Isidro a Adeje, “la zona con más carga automovilística”. Tanto es así, que ya el Cabildo ha comprado terrenos “expropiables” en Los Cristianos -pendiente de la tasación final que ponga el Tribunal de Valoraciones del Gobierno de Canarias- y está a la espera de hacer lo mismo para el intercambiador del futuro tren y de guaguas en San Isidro. Tampoco descarta una vía superpuesta (aérea) entre Guaza y Adeje, un viejo proyecto recogido en el PIOT.

Considera Arriaga que la culminación de las obras que se realizan en la TF-5 a la altura de La Laguna y la rotonda Oroteanda-Las Chafiras aliviarán el tráfico en las autopistas, al igual que la culminación del anillo insular, una vez que se salven los problemas medioambientales del Barranco de Ruiz, para iniciar el proyecto del tramo desde Buen Paso (Icod) a Los Realejos.

Vehículos Particulares Vehículos de alquiler Furgonetas: 74.505 Furgonetas: 1.141 Camiones/guaguas: 111.952 Camiones/guaguas: 1.187 Turismos: 586.381 Turismos: 22.606 Motocicletas: 76.295 – Total: 849.133 Total: 24.928

Seis millones para el terreno del intercambiador de Los Cristianos

El Cabildo ya ha dispuesto seis millones de euros -los empresarios piden el doble- por un terreno en El Mojón para construir el intercambiador del tren del Sur.