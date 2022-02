Investigan a Ana Obregón por un presunto delito de calumnias contra Antonia Dell’Atte

Ana Obregón en ‘Volverte a ver’. EL ESPAÑOL

Duro varapalo para Ana Obregón que, coincidiendo con el 96 cumpleaños de su padre, Antonio García, se enfrenta a un juicio contra Antonia Dell’Atte por el que podría ser condenada por un presunto delito de calumnias después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona haya admitido a trámite la querella presentada por la italiana antes del pasado verano.

Una información adelantada en exclusiva por el portal ‘Vanitatis’, que desvela que la jueza considera que hay indicios suficientes para investigar los presuntos hechos delictivos de los que la modelo acusa a la bióloga, que tendrá que declarar en calidad de investigada (término actual para definir a un imputado). Una declaración que será telemática y que tendrá lugar en las próximas semanas, ya que aunque estaba prevista para este mes, ha sido aplazada por causas ajenas al juzgado.

Coincidiendo con el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco – con quien Alessandro Lequio se mostró bastante crítico desde el primer momento, cuestionando sus acusaciones contra Antonio David Flores – Antonia Dell’Atte decidió mostrar públicamente su apoyo a la hija de Rocío Jurado y cargar contra su exmarido, publicando en sus redes sociales la denuncia por malos tratos que interpuso contra el padre de su hijo Clemente en el año 1991, asegurando que la justicia le había dado la razón.

Ana, muy unida a Alessandro, no dudó en salir en su defensa, acusando a través de Instagram a Dell’Atte de haber falsificado la denuncia: “Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica, que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor”, publicaba entonces la presentadora, atacando duramente a la italiana.

Unas acusaciones a las que Antonia no tardaba en contestar, anunciando una demanda a Obregón por calumnias que, como ahora hemos sabido, ha sido admitida a trámite y por la que la madre de Aless Lequio tendrá que declarar en las próximas semanas. Ana se enfrenta a una posible pena de prisión que va de 6 meses a 2 años, o una multa de 12 a 24 meses. Un nuevo e inesperado golpe sobre el que la bióloga todavía no se ha pronunciado.